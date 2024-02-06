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Понад 13 тисяч українців отримали гранти на бізнес — кому дають гроші

6 лютого 2024 09:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога бізнесу — українці отримали 7 млрд гривень грантів
Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Держава надала українцям грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень. Гроші отримали більш ніж 13,2 тисячі підприємців.

Такі дані навів голова Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram.

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Програма грантів для українського бізнесу

Голова комітету ВРУ нагадав, що відповідна програма стартувала у липні 2022 року у рамках плану відновлення країни та передбачала надання безповоротної грошової допомоги на створення нового чи розвиток чинного бізнесу за умови працевлаштування одного-двох людей.

Гранти, виділені на відповідні цілі, розподілились так:

  • на появу чи розвиток бізнесу ("Власна справа") — 12,23 тис. грантів на 2,9 млрд гривень;
  • на підтримку переробних підприємств — 660 грантів на 3,3 млрд гривень;
  • на ветеранські підприємницькі ініціативи — 222 гранти на 90 млн гривень;
  • на розвиток садівництва, виноградарства та тепличного господарства — 157 грантів на 705 млн гривень.

"Вражає не тільки охоплення програми, але її зростаюча популярність серед українських підприємців", — наголошує Гетманцев.

Про зростання популярності свідчить динаміка її реалізації:

  • за перші 16,5 місяців (липень 2022-го — середина листопада 2023-го) — видали грантів на 5 млрд гривень для 8,75 тис. підприємців;
  • за останні 2,5 місяці (середина листопада 2023-го — початок лютого 2024-го) — 2 млрд гривень грантів, наданих 4,51 тис. підприємців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Також ми писали, що у 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.

Данило Гетманцев
бізнес
уряд
гранти
гроші
підприємці

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