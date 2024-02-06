Помощь бизнесу — украинцы получили 7 млрд гривен грантов

Бизнес расчеты. Фото: Unplush

Государство предоставило украинцам грантов по программе "єРобота" на открытие и поддержку бизнеса на 7 миллиардов гривен. Деньги получили более 13,2 тысячи предпринимателей.

Такие данные привел глава Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

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Программа грантов для украинского бизнеса

Глава комитета ВРУ напомнил, что соответствующая программа стартовала в июле 2022 года в рамках плана восстановления страны и предусматривала предоставление безвозвратной денежной помощи на создание нового или развитие действующего бизнеса при трудоустройстве одного-двух человек.

Гранты, выделенные на соответствующие цели, распределились следующим образом:

на появление или развитие бизнеса ("Власна справа") — 12,23 тыс. грантов на 2,9 млрд гривен;

на поддержку перерабатывающих предприятий — 660 грантов на 3,3 млрд гривен;

на ветеранские предпринимательские инициативы — 222 гранта на 90 млн гривен;

на развитие садоводства, виноградарства и тепличного хозяйства — 157 грантов на 705 млн гривен.

"Поражает не только охват программы, но ее растущая популярность среди украинских предпринимателей", — отмечает Гетманцев.

О росте популярности свидетельствует динамика ее реализации:

за первые 16,5 месяцев (июль 2022-го — середина ноября 2023-го) — выдали грантов на 5 млрд гривен для 8,75 тыс. предпринимателей;

за последние 2,5 месяца (середина ноября 2023-го — начало февраля 2024-го) — 2 млрд гривен грантов, предоставленных 4,51 тыс. предпринимателей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.