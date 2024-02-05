Ціни на нерухомість у Києві зростають — що чекає на ринок у 2024 році

Ключі від житла. Фото: Unplush

На початку 2024 року на тлі війни вартість нерухомості у Києві продовжує залишатися високою, адже її підігріває зростання попиту. Експерти розповіли, що буде з цінами надалі.

Про це йдеться у прогнозі експерта з нерухомості, рієлтора Олександра Бойка.

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Ситуація на ринку нерухомості у лютому

За словами експерта, ціни на квартири у столиці України продовжують зростати з кількох причин. А саме:

постійно підвищується попит на житло, адже люди обирають Київ, шукаючи кращих умов для життя, роботу та відносну безпеку. Особливо в районах поруч з метро та з центром столиці;

інфляція, що підвищує вартість будівництва. Через інфляцію підвищуються ціни на будматеріали, робочу силу та різні витрати;

ситуація на світових ринках сировини та енергії, що впливає на вартість будматеріалів.

"За останні роки ці ринки пережили значні коливання, що призвело до зростання цін. Таким чином ціни на нерухомість в Києві формуються в результаті взаємодії різних факторів, таких як попит, інфляція та вартість будівельних матеріалів. Це зумовлює їхню стабільність та зростання, незалежно від економічних або соціальних криз", — пояснив фахівець.

Зростання попиту на столичні квартири

Як зазначає експерт, попит на житло у місті не зменшується, оскільки його стимулюють ринкові механізми. Йдеться про дію державних програм іпотечного кредитування для різних категорій громадян: військових, науковців, вчителів, лікарів, переселенців та біженців, які повертаються в Україну.

Він зауважує, що війна створює надзвичайно конкурентне середовище на ринку нерухомості, адже підвищує попит на об’єкти у безпечних та стабільних областях.

"Люди шукають житло в містах, де вони можуть почувати себе більш захищеними від наслідків агресії з боку Росії", — уточнив він.

Які зараз ціни на квартири у Києві

Ціни на первинному ринку нерухомості за квадратний метр коливаються від 900 до 2,6 тис. доларів. Вартість залежить від розташування та рівня комфорту. У середньому — від 1,1 тис. до 1,2 тис. доларів.

Вартість житла на вторинному ринку перебувають на рівні — у середньому мінімально 31 тис. доларів за однокімнатну в Деснянському районі та 75 тис. доларів за трикімнатну — у Печерському.

Прогнози щодо подальшої вартості нерухомості

За словами експерта, спрогнозувати достеменно ситуацію на ринку нерухомості складно. Вона залежить від низки факторів. Однак очікується, що ціни продовжать повзти вгору, особливо в сегменті новобудов та на квартири з ремонтом.

"Необхідно враховувати, що війна, яка досі триває, може призвести до додаткових ризиків та невизначеності. Ціни на нерухомість залежать від багатьох факторів, таких як попит, пропозиція, дохід населення, стан економіки, інфляція тощо", — додав рієлтор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами експертів, в країні у 2024 році винаймати житло стане дорожче. Особливо слід чекати підвищення цін після завершення опалювального сезону та чергового ймовірного енергетичного терору з боку Росії.

Раніше ми писали, що в Україні пожвавлюється ринок нерухомості та зростають розцінки. Так, у деяких західних регіонах ціни на вторинному ринку показують приріст у майже 1 тис. доларів (на 2%) за місяць.