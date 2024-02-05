Цены на недвижимость в Киеве растут - что ждет рынок в 2024 году

Ключи от жилья. Фото: Unplush

В начале 2024 года на фоне войны стоимость недвижимости в Киеве продолжает оставаться высокой, ведь ее подогревает рост спроса. Эксперты рассказали, что будет с ценами в дальнейшем.

Об этом говорится в прогнозе эксперта по недвижимости, риелтора Александра Бойко.

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По словам эксперта, цены на квартиры в столице Украины продолжают расти по нескольким причинам. А именно:

постоянно повышается спрос на жилье, ведь люди выбирают Киев, ища лучшие условия для жизни, работу и относительную безопасность. Особенно в районах рядом с метро и центром столицы;

инфляция, что увеличивает цену строительства. Из-за инфляции дорожают стройматериалы, рабочая сила и разные затраты;

ситуация на мировых рынках сырья и энергии, что влияет на стоимость стройматериалов

"За последние годы эти рынки пережили значительные колебания, что привело к росту цен. Таким образом, цены на недвижимость в Киеве формируются в результате взаимодействия различных факторов, таких как спрос, инфляция и стоимость строительных материалов. Это обуславливает их стабильность и рост, независимо от экономических или социальных кризисов", — объяснил специалист.

Рост спроса на столичные квартиры

Как отмечает эксперт, спрос на жилье в городе не уменьшается, поскольку стимулируют его рыночные механизмы. Речь идет о действии государственных программ ипотечного кредитования для разных категорий граждан: военных, ученых, учителей, врачей, переселенцев и беженцев, возвращающихся в Украину.

Он отмечает, что война создает чрезвычайно конкурентную среду на рынке недвижимости, ведь повышается спрос на объекты в безопасных и стабильных областях.

"Люди ищут жилье в городах, где они могут чувствовать себя более защищенными от последствий агрессии со стороны России", — уточнил он.

Какие сейчас цены на квартиры в Киеве

Цены на первичном рынке недвижимости за квадратный метр колеблются от 900 до 2,6 тысячи долларов. Цена зависит от расположения и уровня комфорта. В среднем — от 1,1 тыс. до 1,2 тыс. долларов.

Стоимость жилья на вторичном рынке находится на уровне — в среднем минимально 31 тыс. долларов за однокомнатную в Деснянском районе и 75 тыс. долларов — за трехкомнатную в Печерском.

Прогнозы по дальнейшей стоимости недвижимости

По словам эксперта, точно спрогнозировать ситуацию на рынке недвижимости сложно. Она зависит от ряда факторов. Но ожидается, что цены продолжат ползти вверх, особенно в сегменте новостроек и на квартиры с ремонтом.

"Необходимо учитывать, что война может привести к дополнительным рискам и неопределенности. Цены на недвижимость зависят от многих факторов, таких как спрос, предложение, доход населения, состояние экономики, инфляция и т.д.", — добавил риелтор.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам экспертов, в стране в 2024 году снимать жилье станет дороже. Особо следует ожидать повышения цен после завершения отопительного сезона и очередного возможного энергетического террора со стороны России.

Ранее мы писали, что в Украине оживляется рынок недвижимости и растут цены. Так, в некоторых западных регионах цены на вторичном рынке показывают прирост почти в 1 тыс. долларов (на 2%) в месяц.