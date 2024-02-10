Постраждалим від ракетних ударів по Києву виплатять понад 10 тис. гривень — як отримати гроші

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Постраждалі від ракетного обстрілу у Києві 7 лютого 2024 року можуть отримати фінансову допомогу від гуманітарної організації Acted. Йдеться про 10,8 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Хто може отримати грошову допомогу

Допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу можуть отримати громадяни, у яких було сильно пошкоджено або повністю зруйновано житло внаслідок ракетної атаки 7 лютого 2024 року у Голосіївському районі Києва. Гроші також можуть отримати люди, які були травмовані чи мають загиблих членів родини після вищезазначеного обстрілу.

Для того, щоб зареєструватися на отриманн фіндопомоги, потрібно мати при собі:

документи усіх членів домогосподарства, включаючи паспорт,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

свідоцтво про народження дитини.

Також потрібно предоставити акт про пошкодження житла або фото пошкоджень.

Як отримати фінансову допомогу

Гроші будуть виплачуватися одноразово шляхом нарахування грошового переказу через відділення Ощадбанку, Укрпошти, ПриватБанку або переказом на картку для виплат будь-якого банку.

Якщо бажаєте отримати кошти на картку, також потрібно надати реквізити банківської картки для виплат (IBAN).

З питаннями щодо надання грошової допомоги населенню, постраждалому внаслідок ракетної атаки 7 лютого 2024 року у Голосіївському районі міста Києва, ви можете звернутися до районної влади Голосіївського району міста Києва або зв’язатися з Acted одним із таких способів:

Зателефонувати до кол-центру гуманітарної організації Acted у будні з 09:00 до 16:00 за номером: (095) 285-29-84.

Зв’язатися з організацією Acted через соцмережі X, Instagram чи Facebook.

"Acted розпочала реєстрацію постраждалого населення у Києві вже 8 лютого 2024 року. За першу добу було зареєстровано 52 постраждалі родини, які складаються зі 126 людей", — розповіли в Мінреінтеграції.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що зранку 7 лютого в Києві місцеві жителі прокинулись від вибухів. Росія завдавала ракетних ударів по районах міста.

Ми також повідомляли про те, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули.