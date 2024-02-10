Пострадавшим от ракетных ударов по Киеву выплатят более 10 тыс. гривен — как получить деньги

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пострадавшие от ракетных обстрелов в Киеве 7 февраля 2024 могут получить финансовую помощь от гуманитарной организации Acted. Речь идет о 10,8 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Кто может получить денежную помощь

Помощь в размере 10 800 гривен на человека могут получить граждане, у которых было сильно повреждено или полностью разрушено жилье в результате ракетной атаки 7 февраля 2024 года в Голосеевском районе Киева. Деньги также могут получить люди, травмированные или имеющие погибших членов семьи после вышеупомянутого обстрела.

Для того чтобы зарегистрироваться на получение финпомощи, нужно иметь при себе:

документы всех членов домохозяйства, включая паспорт,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

свидетельство о рождении ребенка.

Также необходимо предоставить акт о повреждении жилья или фото повреждений.

Как получить финансовую помощь

Деньги будут выплачиваться единовременно путем начисления денежного перевода через отделения Сбербанка, Укрпочты, ПриватБанка или переводом на карту для выплат любого банка.

Если хотите получить средства на карту, также нужно предоставить реквизиты банковской карты для выплат (IBAN).

С вопросами о предоставлении денежной помощи населению, пострадавшему в результате ракетной атаки 7 февраля 2024 года в Голосеевском районе города Киева, вы можете обратиться к районной власти Голосеевского района города Киева или связаться с Acted одним из следующих способов:

Позвонить в колл-центр гуманитарной организации Acted в будни с 09:00 до 16:00 по номеру: (095) 285-29-84.

Связаться с организацией Acted через соцсети X, Instagram или Facebook.

"Acted начала регистрацию пострадавшего населения в Киеве уже 8 февраля 2024 года. За первые сутки было зарегистрировано 52 пострадавших семьи, состоящих из 126 человек" , — рассказали в Минреинтеграции.

Что еще нужно знать

Напомним, что утром 7 февраля в Киеве местные жители очнулись от взрывов. Россия наносила ракетные удары по районам города.

Мы также сообщали о том, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли.