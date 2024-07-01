Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Правила підтримки малозабезпечених змінили — що варто знати arrow

Правила підтримки малозабезпечених змінили — що варто знати

1 липня 2024 12:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Соцвиплати для малозабезпечених — правила підтримки змінили у 2024 році
Українська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році держава продовжує надавати фінансову підтримку малозабезпеченим родинам. Отримати таку допомогу може ширше коло осіб.

Про це повідомляє видання NV.

Читайте також:

Правила надання допомоги для малозабезпечених

За законодавством, малозабезпеченою сім'єю вважається та, у якої з поважних причин рівень середньомісячного сукупного доходу нижчий за розмір гарантованого прожиткового мінімуму для неї.

У 2024 році уряд розширив коло осіб, які можуть отримати фінансову допомогу. На підтримку тепер можуть розраховувати:

  • родини, які повернулися в Україну після тривалого (більш ніж 90 днів поспіль) перебування за межами країни. При цьому навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не робили внески в ПФУ у вигляді ЄСВ;
  • сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які через цей факт не могли працювати або не сплачували ЄСВ.

Розміри допомоги у 2024 році

Розраховують розмір допомоги, застосовуючи рівень забезпечення прожиткового мінімуму:

  • для працездатних осіб — 1665,4 гривні;
  • для дітей до шести років — 3588,2 гривні;
  • для дітей до 18-ти років — 4474,4 гривні;
  • для дітей віком від 18-ти до 23-х років (за умови навчання) — 4239,2 гривні;
  • для осіб, які втратили працездатність — 2361 гривні.

Родина може звернутися в управління праці та соцзахисту населення, тергромаду або Центр надання адміністративних послуг для призначення державної соціальної допомоги.

Потрібно написати заяву на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям. Також необхідно надати документи:

  • декларацію про доходи/майновий стан родини;
  • довідку про доходи, даних про які немає у ДПС, ПФУ чи в фондах соцстрахування;
  • посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Виплата допомоги відбувається шляхом переказу на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.

Термін призначення допомоги — десять календарних днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні низка благодійних фондів та громадських організацій надають допомогу громадянам, які постраждали через війну. Відомо, де і як можна отримати гуманітарну та грошову допомогу у червні 2024 року.

Також ми писали, що в уряді запустили нову грантову програму на 480 тисяч євро. Гроші доступні для малого та середнього бізнесу.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога соцвиплати гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки