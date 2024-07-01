Соцвиплати для малозабезпечених — правила підтримки змінили у 2024 році

Правила підтримки малозабезпечених змінили — що варто знати
У 2024 році держава продовжує надавати фінансову підтримку малозабезпеченим родинам. Отримати таку допомогу може ширше коло осіб.
Про це повідомляє видання NV.
Правила надання допомоги для малозабезпечених
За законодавством, малозабезпеченою сім'єю вважається та, у якої з поважних причин рівень середньомісячного сукупного доходу нижчий за розмір гарантованого прожиткового мінімуму для неї.
У 2024 році уряд розширив коло осіб, які можуть отримати фінансову допомогу. На підтримку тепер можуть розраховувати:
- родини, які повернулися в Україну після тривалого (більш ніж 90 днів поспіль) перебування за межами країни. При цьому навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не робили внески в ПФУ у вигляді ЄСВ;
- сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які через цей факт не могли працювати або не сплачували ЄСВ.
Розміри допомоги у 2024 році
Розраховують розмір допомоги, застосовуючи рівень забезпечення прожиткового мінімуму:
- для працездатних осіб — 1665,4 гривні;
- для дітей до шести років — 3588,2 гривні;
- для дітей до 18-ти років — 4474,4 гривні;
- для дітей віком від 18-ти до 23-х років (за умови навчання) — 4239,2 гривні;
- для осіб, які втратили працездатність — 2361 гривні.
Родина може звернутися в управління праці та соцзахисту населення, тергромаду або Центр надання адміністративних послуг для призначення державної соціальної допомоги.
Потрібно написати заяву на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям. Також необхідно надати документи:
- декларацію про доходи/майновий стан родини;
- довідку про доходи, даних про які немає у ДПС, ПФУ чи в фондах соцстрахування;
- посвідчення учасника бойових дій (за наявності).
Виплата допомоги відбувається шляхом переказу на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.
Термін призначення допомоги — десять календарних днів.
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