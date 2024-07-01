Соцвиплати для малозабезпечених — правила підтримки змінили у 2024 році

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У 2024 році держава продовжує надавати фінансову підтримку малозабезпеченим родинам. Отримати таку допомогу може ширше коло осіб.

Про це повідомляє видання NV.

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Правила надання допомоги для малозабезпечених

За законодавством, малозабезпеченою сім'єю вважається та, у якої з поважних причин рівень середньомісячного сукупного доходу нижчий за розмір гарантованого прожиткового мінімуму для неї.

У 2024 році уряд розширив коло осіб, які можуть отримати фінансову допомогу. На підтримку тепер можуть розраховувати:

родини, які повернулися в Україну після тривалого (більш ніж 90 днів поспіль) перебування за межами країни. При цьому навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не робили внески в ПФУ у вигляді ЄСВ;

сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які через цей факт не могли працювати або не сплачували ЄСВ.

Розміри допомоги у 2024 році

Розраховують розмір допомоги, застосовуючи рівень забезпечення прожиткового мінімуму:

для працездатних осіб — 1665,4 гривні;

для дітей до шести років — 3588,2 гривні;

для дітей до 18-ти років — 4474,4 гривні;

для дітей віком від 18-ти до 23-х років (за умови навчання) — 4239,2 гривні;

для осіб, які втратили працездатність — 2361 гривні.

Родина може звернутися в управління праці та соцзахисту населення, тергромаду або Центр надання адміністративних послуг для призначення державної соціальної допомоги.

Потрібно написати заяву на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям. Також необхідно надати документи:

декларацію про доходи/майновий стан родини;

довідку про доходи, даних про які немає у ДПС, ПФУ чи в фондах соцстрахування;

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Виплата допомоги відбувається шляхом переказу на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.

Термін призначення допомоги — десять календарних днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні низка благодійних фондів та громадських організацій надають допомогу громадянам, які постраждали через війну. Відомо, де і як можна отримати гуманітарну та грошову допомогу у червні 2024 року.

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