Соцвыплаты для малообеспеченных — правила поддержки изменили в 2024 году

Украинская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году государство продолжает оказывать финансовую поддержку малообеспеченным семьям. Получить такую помощь может более широкий круг лиц.

Об этом сообщает издание NV.

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По законодательству, малообеспеченной семьей считается та, у которой по уважительным причинам уровень среднемесячного совокупного дохода ниже размера гарантированного прожиточного минимума для нее.

В 2024 году правительство расширило круг лиц, которые могут получить финансовую помощь. На поддержку теперь могут рассчитывать:

семьи, вернувшиеся в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за пределами страны. При этом даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не вносившие взносы в ПФУ в виде ЕСВ;

семьи внутренне перемещенных лиц, которые из-за этого факта не могли работать или не платили ЕСВ.

Размеры помощи в 2024 году

Рассчитывают размер пособия, применяя уровень обеспечения прожиточного минимума:

для трудоспособных лиц — 1665,4 гривны;

для детей до шести лет — 3588,2 гривны;

для детей до 18-ти лет — 4474,4 гривны;

для детей от 18-ти до 23-х лет (при условии обучения) — 4239,2 гривны;

для лиц, потерявших трудоспособность — 2361 гривна.

Семья может обратиться в управление труда и соцзащиты населения, тергромаду или Центр предоставления административных услуг для назначения государственной социальной помощи.

Следует написать заявление на назначение помощи малообеспеченным семьям. Также необходимо предоставить документы:

декларацию о доходах/имущественном состоянии семьи;

справку о доходах, данных о которых нет в ГНС, ПФУ или фондах соцстрахования;

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Выплата помощи производится путем перевода на банковский счет или через отделение Укрпочты.

Срок назначения пособия — десять календарных дней.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ряд благотворительных фондов и общественных организаций оказывают помощь гражданам, пострадавшим в результате войны. Известно, где и как получить гуманитарную и денежную помощь в июне 2024 года.

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