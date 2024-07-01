Соцвыплаты для малообеспеченных — правила поддержки изменили в 2024 году

Правила поддержки малообеспеченных изменили — что следует знать
В 2024 году государство продолжает оказывать финансовую поддержку малообеспеченным семьям. Получить такую помощь может более широкий круг лиц.
Об этом сообщает издание NV.
Правила оказания помощи для малоимущих
По законодательству, малообеспеченной семьей считается та, у которой по уважительным причинам уровень среднемесячного совокупного дохода ниже размера гарантированного прожиточного минимума для нее.
В 2024 году правительство расширило круг лиц, которые могут получить финансовую помощь. На поддержку теперь могут рассчитывать:
- семьи, вернувшиеся в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за пределами страны. При этом даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не вносившие взносы в ПФУ в виде ЕСВ;
- семьи внутренне перемещенных лиц, которые из-за этого факта не могли работать или не платили ЕСВ.
Размеры помощи в 2024 году
Рассчитывают размер пособия, применяя уровень обеспечения прожиточного минимума:
- для трудоспособных лиц — 1665,4 гривны;
- для детей до шести лет — 3588,2 гривны;
- для детей до 18-ти лет — 4474,4 гривны;
- для детей от 18-ти до 23-х лет (при условии обучения) — 4239,2 гривны;
- для лиц, потерявших трудоспособность — 2361 гривна.
Семья может обратиться в управление труда и соцзащиты населения, тергромаду или Центр предоставления административных услуг для назначения государственной социальной помощи.
Следует написать заявление на назначение помощи малообеспеченным семьям. Также необходимо предоставить документы:
- декларацию о доходах/имущественном состоянии семьи;
- справку о доходах, данных о которых нет в ГНС, ПФУ или фондах соцстрахования;
- удостоверение участника боевых действий (при наличии).
Выплата помощи производится путем перевода на банковский счет или через отделение Укрпочты.
Срок назначения пособия — десять календарных дней.
Что еще стоит знать
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