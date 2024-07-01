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Правила поддержки малообеспеченных изменили — что следует знать

1 июля 2024 12:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Соцвыплаты для малообеспеченных — правила поддержки изменили в 2024 году
Украинская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году государство продолжает оказывать финансовую поддержку малообеспеченным семьям. Получить такую помощь может более широкий круг лиц.

Об этом сообщает издание NV.

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По законодательству, малообеспеченной семьей считается та, у которой по уважительным причинам уровень среднемесячного совокупного дохода ниже размера гарантированного прожиточного минимума для нее.

В 2024 году правительство расширило круг лиц, которые могут получить финансовую помощь. На поддержку теперь могут рассчитывать:

  • семьи, вернувшиеся в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за пределами страны. При этом даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не вносившие взносы в ПФУ в виде ЕСВ;
  • семьи внутренне перемещенных лиц, которые из-за этого факта не могли работать или не платили ЕСВ.

Размеры помощи в 2024 году

Рассчитывают размер пособия, применяя уровень обеспечения прожиточного минимума:

  • для трудоспособных лиц — 1665,4 гривны;
  • для детей до шести лет — 3588,2 гривны;
  • для детей до 18-ти лет — 4474,4 гривны;
  • для детей от 18-ти до 23-х лет (при условии обучения) — 4239,2 гривны;
  • для лиц, потерявших трудоспособность — 2361 гривна.

Семья может обратиться в управление труда и соцзащиты населения, тергромаду или Центр предоставления административных услуг для назначения государственной социальной помощи.

Следует написать заявление на назначение помощи малообеспеченным семьям. Также необходимо предоставить документы:

  • декларацию о доходах/имущественном состоянии семьи;
  • справку о доходах, данных о которых нет в ГНС, ПФУ или фондах соцстрахования;
  • удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Выплата помощи производится путем перевода на банковский счет или через отделение Укрпочты.

Срок назначения пособия — десять календарных дней.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ряд благотворительных фондов и общественных организаций оказывают помощь гражданам, пострадавшим в результате войны. Известно, где и как получить гуманитарную и денежную помощь в июне 2024 года.

Также мы писали, что в правительстве запустили новую грантовую программу на 480 тысяч евро. Деньги доступны для малого и среднего бизнеса.

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