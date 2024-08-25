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ПриватБанк блокує картки за операції з криптою — що відомо

25 серпня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
ПриватБанк закриває рахунки клієнтів через криптовалюту — деталі
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні банки почали масово блокувати картки клієнтів після транзакцій з криптовалютою на p2p платформах, де розрахунки проводяться між картками фізичних осіб. Оскільки цей спосіб часто використовують шахраї, банки можуть сприймати такі операції як потенційно пов’язані з шахрайськими схемами.

Про такий випадок розповів клієнт державного ПриватБанку на порталі Мінфін.

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Деталі скарги

"Я перевів гроші за криптовалюту, а людина від третьої особи скинула мені скріншот листування на біржі Binance. Відразу після переказу мою карту було заблоковано, оскільки особа, яка перевела гроші, поскаржилася на мене — на шахрайство", — написав клієнт банку.

Чоловік звернувся до служби підтримки Binance, надавши докази блокування своєї картки через продаж криптовалюти. Після блокування його акаунту на Binance, українець також зв’язався зі службою підтримки ПриватБанку, надавши скріншоти листування з криптобіржі.

"Після розгляду моєї справи мені повідомили, що я маю повернути кошти, оскільки вони були скинуті від третьої особи. Мій рахунок було заблоковано. Я написав заяву в поліцію, де мені відповіли, що це адміністративна справа і мені потрібно звернутися до суду, щоб розібратися із ПриватБанком", — розповідає клієнт.

Як відреагував банк

Пізніше клієнт банку розповів, що отримав відповідь від представників ПриватБанку.

"Банк змушений обмежити співпрацю з вами. Нами було виявлено факт надходження на вашу картку коштів, пов´язаних з шахрайськими операціями. І разом з тим рішення може бути змінено після розгляду питання правоохоронними органами. Рекомендуємо вам звернутися до них", — йдеться в повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно клієнт державного ПриватБанку поскаржився про блокування рахунку через операції з криптовалютою. Фінустанова оперативно закриває доступ через скарги з біржі Binance за шахрайство.

Ми також писали, що ПриватБанк в рамках фінмоніторингу продовжує масово блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами. При цьому може розцінити надходження на рахунок "відпускних" як ризикові доходи.

ПриватБанк криптовалюта банки грошові перекази банківські карти блокування

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