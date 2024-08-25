ПриватБанк закрывает счета клиентов из-за криптовалюты — детали

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине банки начали массово блокировать карты клиентов после транзакций с криптовалютой на p2p платформах, где расчеты производятся между карточками физических лиц. Поскольку этот способ часто используют мошенники, банки могут воспринимать такие операции как потенциально связанные с мошенническими схемами.

О таком случае рассказал клиент государственного ПриватБанка на портале Минфин.

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Детали жалобы

"Я перевел деньги за криптовалюту, а человек от третьего лица сбросил мне скриншот переписки на бирже Binance. Сразу после перевода моя карта была заблокирована, поскольку лицо, переведшее деньги, пожаловалось на меня — на мошенничество", — написал клиент банку.

Мужчина обратился в службу поддержки Binance, предоставив доказательства блокировки своей карты через продажу криптовалюты. После блокировки его аккаунта на Binance украинец также связался со службой поддержки ПриватБанка, предоставив скриншоты переписки с криптобиржи.

"После рассмотрения моего дела мне сообщили, что я должен вернуть средства, поскольку они были сброшены от третьего лица. Мой счет был заблокирован. Я написал заявление в полицию, где мне ответили, что это административное дело и мне нужно обратиться в суд, чтобы разобраться с ПриватБанком", — рассказывает клиент.

Как отреагировал банк

Позже клиент банка рассказал, что получил ответ от представителей ПриватБанка.

"Банк вынужден ограничить сотрудничество с вами. Нами был выявлен факт поступления на вашу карточку средств, связанных с мошенническими операциями. И вместе с тем решение может быть изменено после рассмотрения вопроса правоохранительными органами. Рекомендуем вам обратиться к ним", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, недавно клиент государственного ПриватБанка пожаловался о блокировании счета из-за операций с криптовалютой. Финучреждение оперативно закрывает доступ через жалобы с биржи Binance за мошенничество.

Мы также писали, что ПриватБанк в рамках финмониторинга продолжает массово блокировать счета и разрывать сотрудничество с клиентами. При этом может расценить поступление на счет "отпускных" как рисковые доходы.