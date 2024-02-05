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ПриватБанк нагадав про правила переказу коштів з-за кордону

5 лютого 2024 10:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошові перекази з-за кордону — ПриватБанк нагадав про правила
Банківська картка. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" нагадали про чинні правила грошових переказів коштів з-за кордону. SWIFT-переказ можна здійснити за допомогою кількох кроків.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

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Як здійснити грошові перекази з-за кордону

Як зазначають у пресслужбі фінансової установи, отримання переказу SWIFT можна здійснити за допомогою таких пунктів:

Крок № 1. Спочатку потрібно передати відправнику реквізити рахунку, на який планується отримання коштів. Це можна зробити так:

У застосунку Приват24 (web/mob) треба перейти у розділ "Гаманець", обрати потрібну картку, де можна отримати реквізити, та перейти у розділ "Реквізити картки". Після чого обрати "Спосіб поповнення картки" та обрати SWIFT-платіж.

У Приват24 потрібно перейти у розділ "Усі послуги", далі обрати "Інфо", "Мої реквізити" та натиснути "Поповнення SWIFT-платежем".

У терміналах самообслуговування: у своєму обліковому записі потрібно перейти у розділ "Мої налаштування" та запросити реквізити на е-пошту.

У банкоматі треба обрати "Інші операції", натиснути "Мої налаштування", перейти в розділ "Ще налаштування" та обрати пункт "Реквізити для поповнення картки".

У відділенні фінустанови: можна звернутися до відділення банку (платно).

Крок № 2. Після того, як переказ надійшов, кошти автоматично зарахують на картку/рахунок (за умови, що відсутні ознаки ризику).

Крок № 3. Для отримання переказу у швейцарських франках, англійських фунтах стерлінгів, польських злотих, потрібно відкрити рахунок фізособи у відповідній валюті та зазначити реквізити для отримання.

Якщо немає рахунку у валюті переказу або не вказано реквізити під час зарахування, кошти автоматично конвертують за курсом ПриватБанку і зарахують на рахунок у нацвалюті. Перекази в інших валютах також зарахують на рахунок у гривні за курсом банку.

Тарифи на надсилання SWIFT-платежу:

 

перекази ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Тарифи на отримання SWIFT-платежу:

 

перекази ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк" стягує "символічну" комісію щомісяця з банківських карток клієнтів, навіть якщо ті не користуються рахунком. У фінустанові пояснили, як діяти, щоб не втрачати гроші.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.

ПриватБанк
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рахунки

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