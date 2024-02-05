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ПриватБанк напомнил о правилах перевода средств из-за границы

5 февраля 2024 10:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежные переводы из-за границы — ПриватБанк напомнил о правилах
Банковская карта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "ПриватБанк" напомнили о действующих правилах денежных переводов средств из-за границы. SWIFT-перевод можно осуществить с помощью нескольких шагов.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

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Как осуществить денежные переводы из-за границы

Как отмечают в пресс-службе финансового учреждения, получение перевода SWIFT можно осуществить с помощью следующих пунктов:

Шаг №1. Сначала нужно передать отправителю реквизиты счета, на который планируется получение средств. Это можно сделать так:

В Приват24 (web/mob) необходимо перейти в раздел "Кошелек", выбрать нужную карту, где можно получить реквизиты, и перейти в раздел "Реквизиты карты". После чего выбрать "Способ пополнения карты" и выбрать SWIFT-платеж.

В Приват24 нужно перейти в раздел "Все услуги", затем выбрать "Инфо", "Мои реквизиты" и нажать "Пополнение SWIFT-платежом".

В терминалах самообслуживания: в своем аккаунте нужно перейти в раздел "Мои настройки" и запросить реквизиты на е-почту.

В банкомате нужно выбрать "Другие операции", нажать "Мои настройки", перейти в раздел "Еще настройки" и выбрать пункт "Реквизиты для пополнения карты".

В отделении финучреждения: можно обратиться в отделение банка (платно).

Шаг № 2. После того, как перевод поступил, средства автоматически зачислят на карту/счет (при отсутствии признаков риска).

Шаг № 3. Для получения перевода в швейцарских франках, английских фунтах стерлингов, польских злотых нужно открыть счет физлица в соответствующей валюте и указать реквизиты для получения.

Если нет счета в валюте перевода или не указаны реквизиты при зачислении, средства автоматически конвертируют по курсу ПриватБанка и зачислят на счет в нацвалюте. Переводы в других валютах также будут зачислены на счет в гривне по курсу банка.

Тарифы на отправку SWIFT-платежа:

 

переводы ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Тарифы на получение SWIFT-платежа:

 

переводы ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, "ПриватБанк" взимает "символическую" комиссию ежемесячно с банковских карт клиентов, даже если те не пользуются счетом. В финучреждении объяснили, как действовать, чтобы не терять деньги.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка могут получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года.

ПриватБанк
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банки
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счета

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