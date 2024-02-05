Денежные переводы из-за границы — ПриватБанк напомнил о правилах

ПриватБанк напомнил о правилах перевода средств из-за границы
В государственном финучреждении "ПриватБанк" напомнили о действующих правилах денежных переводов средств из-за границы. SWIFT-перевод можно осуществить с помощью нескольких шагов.
Об этом сообщается на официальном сайте банка.
Как осуществить денежные переводы из-за границы
Как отмечают в пресс-службе финансового учреждения, получение перевода SWIFT можно осуществить с помощью следующих пунктов:
Шаг №1. Сначала нужно передать отправителю реквизиты счета, на который планируется получение средств. Это можно сделать так:
В Приват24 (web/mob) необходимо перейти в раздел "Кошелек", выбрать нужную карту, где можно получить реквизиты, и перейти в раздел "Реквизиты карты". После чего выбрать "Способ пополнения карты" и выбрать SWIFT-платеж.
В Приват24 нужно перейти в раздел "Все услуги", затем выбрать "Инфо", "Мои реквизиты" и нажать "Пополнение SWIFT-платежом".
В терминалах самообслуживания: в своем аккаунте нужно перейти в раздел "Мои настройки" и запросить реквизиты на е-почту.
В банкомате нужно выбрать "Другие операции", нажать "Мои настройки", перейти в раздел "Еще настройки" и выбрать пункт "Реквизиты для пополнения карты".
В отделении финучреждения: можно обратиться в отделение банка (платно).
Шаг № 2. После того, как перевод поступил, средства автоматически зачислят на карту/счет (при отсутствии признаков риска).
Шаг № 3. Для получения перевода в швейцарских франках, английских фунтах стерлингов, польских злотых нужно открыть счет физлица в соответствующей валюте и указать реквизиты для получения.
Если нет счета в валюте перевода или не указаны реквизиты при зачислении, средства автоматически конвертируют по курсу ПриватБанка и зачислят на счет в нацвалюте. Переводы в других валютах также будут зачислены на счет в гривне по курсу банка.
Тарифы на отправку SWIFT-платежа:
Тарифы на получение SWIFT-платежа:
Что еще стоит знать
Напомним, "ПриватБанк" взимает "символическую" комиссию ежемесячно с банковских карт клиентов, даже если те не пользуются счетом. В финучреждении объяснили, как действовать, чтобы не терять деньги.
Также мы писали, что клиенты ПриватБанка могут получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года.
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