Блокування карток у ПриватБанку — біженці втрачають доступ до рахунків

Банківська картка. Фото: procreditbank

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк", які перебувають за кордоном, скаржаться на блокування карток без попередження. У банку стверджують, що діють в рамках чинних правил фінансового моніторингу.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Як зазначається у повідомленні однієї з клієнток, їй банк без пояснень заблокував картку та поставив перед фактом припинення відносин.

Вона пояснила, що отримувала незначні грошові надходження на картку ПриватБанку, а після раптового блокування рахунку тепер не може забрати кошти, оскільки перебуває за межами країни.

"Це взагалі нормально? Я знаходжусь за кордоном, мені надходять невеликі кошти допомоги, мені без будь-яких пояснень заблокували картку і написали що розривають зі мною контракт! Тепер, щоб зняти кошти, необхідно шукати людину, оформлювати на неї довіреність, щоб повернули кошти в відділенні банку, або добиратися самій! Як я це маю зробити, якщо в мене немає більше грошей! Як взагалі розуміти, що ви направили пояснення на мою адресу прописки, де я давно не живу, причому направили після блокування. Чому ні смс, ні електронного листа не направити в воєнний стан, коли люди знаходяться за кордоном? Жахливий банк, в чаті лише через годину звʼязалась з оператором, який сказав що у них немає ніяких варіантів повернення коштів, які заблокували без пояснень", — йдеться у скарзі.

Відповідь ПриватБанку

Представники банку відреагували на скаргу, зазначивши, що ПриватБанк працює виключно в рамках чинного законодавства та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.

"Всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні", — повідомили працівники банку.

Також наголосили, що банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу вживає заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, однак точної причини не назвали.

"Ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відносин надається можливість переведення залишків до іншого банку", — повідомили там.

У банку розповіли, що для перерахування коштів клієнту чи представнику потрібно звернутися у будь-яку відділення банку, надавши:

реквізити рахунку, відкритого в іншій фінустанові на ім'я клієнта;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунками;

документи, що засвідчують особу (паспорт);

документ, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяву про перерахування залишків грошей.

Джерело: minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк стягує "символічну" комісію щомісяця з банківських карток клієнтів, навіть якщо ті не користуються рахунком. У фінустанові пояснили, як діяти, щоб не втрачати гроші.

Як повідомлялося, клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.