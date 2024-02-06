Блокировка карт в ПриватБанке — беженцы теряют доступ к счетам

Банковская карта. Фото: procreditbank

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк", находящиеся за рубежом, жалуются на блокировку карт без предупреждения. В банке утверждают, что действуют в рамках действующих правил финансового мониторинга.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Как отмечается в сообщении одной из клиенток, ей банк без объяснений заблокировал карточку и поставил перед фактом прекращения сотрудничества.

Она пояснила, что получала незначительные денежные поступления на карту ПриватБанка, а после внезапной блокировки счета теперь не может забрать средства, поскольку находится за пределами страны.

"Это вообще нормально? Я нахожусь за границей, мне поступают небольшие средства помощи, мне без каких-либо объяснений заблокировали карточку и написали, что разрывают со мной контракт! Теперь, чтобы снять средства, необходимо искать человека, оформлять на него доверенность, чтобы вернули средства в отделении банка или добираться самостоятельно! Как я это должна сделать, если у меня нет больше денег! Как вообще понимать, что вы направили объяснение на мой адрес прописки, где я давно не живу, причем направили после блокировки. Почему ни смс, ни электронного письма не направить в военное положение, когда люди находятся за границей? Ужасный банк, в чате только через час связалась с оператором, который сказал, что у них нет никаких вариантов возврата средств, которые заблокировали без объяснений", — говорится в жалобе.

Ответ ПриватБанка

Представители банка отреагировали на жалобу, отметив, что ПриватБанк работает исключительно в рамках действующего законодательства и согласно нормативно-правовым актам Национального банка, регулирующим отношения в сфере банковской деятельности.

"Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине", — сообщили работники банка.

Также отметили, что банк как субъект первичного финансового мониторинга принимает меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, однако точной причины не назвали.

"Ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк", — сообщили там.

В банке рассказали, что для перечисления средств клиенту или представителю следует обратиться в любое отделение банка, предоставив:

реквизиты счета, открытого в другом финучреждении на имя клиента;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность (паспорт);

документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заявление о перечислении остатков денег.

Источник: minfin

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк взимает "символическую" комиссию ежемесячно с банковских карт клиентов, даже если те не пользуются счетом. В финучреждении объяснили, как поступать, чтобы не терять деньги.

Как сообщалось, клиенты ПриватБанка имеют возможность получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года