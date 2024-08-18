Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow ПриватБанк заблокував всі картки клієнта через 1280 грн — деталі arrow

ПриватБанк заблокував всі картки клієнта через 1280 грн — деталі

18 серпня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
ПриватБанк блокує картки клієнтів — яка причина
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти держфінустанови ПриватБанк все частіше скаржаться на блокування рахунків та припинення співпраці. Одному з клієнтів банку без попереджень обмежили можливість користуватися послугами фінустанови.

Про це чоловік написав на порталі Мінфін.

Читайте також:

Деталі скарги

Клієнт зазначив, що користувався послугами банку багато років, але йому раптово заблокували всі картки. Він звернувся до фахівців фінустанови, проте замість пояснень йому відповіли, що на відповідь потрібно чекати сім днів. Наступного дня чоловіку заблокували вхід до Приват24, а потім заявили, що банк припиняє співпрацю з клієнтом

Він також додав, що активно своїми рахунками не користувався, за місяць на них надійшло максимум п'ять платежів, а картки заблокували після вхідного платежу на сумму 1 280 грн

"Банк вважає платіж на 1280 грн проявом тероризму або ухилянням від податків? Ви не розуміете, що люди можуть допомагати одне одному, або давати у борг? Ви не вважаете необхідним запитати у клієнта, якщо Вам щось не сподобалось?", — написав клієнт банку.

null
Джерело: скриншот

Як відреагував банк

Представники ПриватБанку відповіли клієнту. Вони зазначили, що банк працює виключно в рамках чинного законодавства.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення", — написано у відповіді.

Клієнту порадили звернутися до відділення ПриватБанку, щоб переказати кошти з його рахунків на картку іншого банку.

"Наразі, ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку. Для перерахування ваших коштів на рахунках, вам або вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку", — додали представники фінустанови.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.

Ми також писали, що українські громадяни зберігають у банківських установах майже 1,3 трлн гривень. Відомо, яким банкам довіряють гроші у 2024 році.

ПриватБанк банки Приват24 банківські карти блокування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:37 На лівому березі Києва пролунали вибухи — що відомо

07:30 У Пролетарську Ростовської області БпЛА атакували нафтобазу

07:30 Які штрафи очікують чоловіків за кордоном за неоновлення даних у ТЦК

07:21 У Житомирській області чоловік розбив ніс працівнику ТЦК — що вирішив суд

07:21 У МАГАТЕ повідомили про погіршення ситуації на ЗАЕС унаслідок вибуху безпілотника

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

07:18 Росіяни тричі за місяць атакують Київ ракетами з КНДР — КМВА про наслідки удару по столиці зранку

07:01 ПриватБанк заблокував всі картки клієнта через 1280 грн — деталі

06:40 Ціни на латунь в серпні — яка вартість металобрухту в Україні

06:34 Російська попса та російськомовні виконавці — яку музику слухають у Львові

06:30 Ціни на сою стрімко зростають — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

07:37 На лівому березі Києва пролунали вибухи — що відомо

07:30 У Пролетарську Ростовської області БпЛА атакували нафтобазу

07:30 Які штрафи очікують чоловіків за кордоном за неоновлення даних у ТЦК

07:21 У Житомирській області чоловік розбив ніс працівнику ТЦК — що вирішив суд

07:21 У МАГАТЕ повідомили про погіршення ситуації на ЗАЕС унаслідок вибуху безпілотника

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

07:18 Росіяни тричі за місяць атакують Київ ракетами з КНДР — КМВА про наслідки удару по столиці зранку

07:01 ПриватБанк заблокував всі картки клієнта через 1280 грн — деталі

06:40 Ціни на латунь в серпні — яка вартість металобрухту в Україні

06:34 Російська попса та російськомовні виконавці — яку музику слухають у Львові

06:30 Ціни на сою стрімко зростають — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин