ПриватБанк блокує картки клієнтів — яка причина

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови ПриватБанк все частіше скаржаться на блокування рахунків та припинення співпраці. Одному з клієнтів банку без попереджень обмежили можливість користуватися послугами фінустанови.

Про це чоловік написав на порталі Мінфін.

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Деталі скарги

Клієнт зазначив, що користувався послугами банку багато років, але йому раптово заблокували всі картки. Він звернувся до фахівців фінустанови, проте замість пояснень йому відповіли, що на відповідь потрібно чекати сім днів. Наступного дня чоловіку заблокували вхід до Приват24, а потім заявили, що банк припиняє співпрацю з клієнтом.

Він також додав, що активно своїми рахунками не користувався, за місяць на них надійшло максимум п'ять платежів, а картки заблокували після вхідного платежу на сумму 1 280 грн.

"Банк вважає платіж на 1280 грн проявом тероризму або ухилянням від податків? Ви не розуміете, що люди можуть допомагати одне одному, або давати у борг? Ви не вважаете необхідним запитати у клієнта, якщо Вам щось не сподобалось?", — написав клієнт банку.

Джерело: скриншот

Як відреагував банк

Представники ПриватБанку відповіли клієнту. Вони зазначили, що банк працює виключно в рамках чинного законодавства.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення", — написано у відповіді.

Клієнту порадили звернутися до відділення ПриватБанку, щоб переказати кошти з його рахунків на картку іншого банку.

"Наразі, ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку. Для перерахування ваших коштів на рахунках, вам або вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку", — додали представники фінустанови.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.

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