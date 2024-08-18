ПриватБанк блокирует карты клиентов — какая причина

ПриватБанк заблокировал все карты клиента из-за 1280 грн — детали
Клиенты госфинучреждения ПриватБанк все чаще жалуются на блокирование счетов и прекращение сотрудничества. Одному из клиентов банка без уведомлений ограничили возможность пользоваться услугами финучреждения.
Об этом мужчина написал на портале Минфин.
Детали жалобы
Клиент отметил, что пользовался услугами банка много лет, но ему внезапно заблокировали все карты. Он обратился к специалистам финучреждения, однако вместо объяснений ему ответили, что ответа нужно ждать семь дней. На следующий день мужчине заблокировали вход в Приват24, а затем заявили, что банк прекращает сотрудничество с клиентом.
Он также добавил, что активно своими счетами не пользовался, за месяц на них поступило максимум пять платежей, а карты заблокировали после входящего платежа на сумму 1 280 грн.
"Банк считает платеж на 1280 грн проявлением терроризма или уклонением от налогов? Вы не понимаете, что люди могут помогать друг другу, или давать в долг? Вы не считаете необходимым спросить клиента, если Вам что-то не понравилось?", — написал клиент банка.
Как отреагировал банк
Представители ПриватБанка ответили клиенту. Они отметили, что банк работает исключительно в рамках действующего законодательства.
"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — написано в ответе.
Клиенту посоветовали обратиться в отделение ПриватБанка, чтобы перевести средства с его счетов на карту другого банка.
"Пока ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления ваших средств на счетах, вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка", — добавили представители финучреждения.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты ПриватБанка продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.
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