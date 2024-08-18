ПриватБанк блокирует карты клиентов — какая причина

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения ПриватБанк все чаще жалуются на блокирование счетов и прекращение сотрудничества. Одному из клиентов банка без уведомлений ограничили возможность пользоваться услугами финучреждения.

Об этом мужчина написал на портале Минфин.

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Детали жалобы

Клиент отметил, что пользовался услугами банка много лет, но ему внезапно заблокировали все карты. Он обратился к специалистам финучреждения, однако вместо объяснений ему ответили, что ответа нужно ждать семь дней. На следующий день мужчине заблокировали вход в Приват24, а затем заявили, что банк прекращает сотрудничество с клиентом.

Он также добавил, что активно своими счетами не пользовался, за месяц на них поступило максимум пять платежей, а карты заблокировали после входящего платежа на сумму 1 280 грн.

"Банк считает платеж на 1280 грн проявлением терроризма или уклонением от налогов? Вы не понимаете, что люди могут помогать друг другу, или давать в долг? Вы не считаете необходимым спросить клиента, если Вам что-то не понравилось?", — написал клиент банка.

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Как отреагировал банк

Представители ПриватБанка ответили клиенту. Они отметили, что банк работает исключительно в рамках действующего законодательства.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — написано в ответе.

Клиенту посоветовали обратиться в отделение ПриватБанка, чтобы перевести средства с его счетов на карту другого банка.

"Пока ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления ваших средств на счетах, вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка", — добавили представители финучреждения.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.

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