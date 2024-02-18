Як отримати кредит від "єОселя" — п'ять дієвих порад

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці мають можливість скористатися програмою "єОселя", яка дозволяє вигідно придбати житло. Незважаючи на це, не всі громадяни можуть отримати кредит. Однак ви можете самостійно збільшити свої шанси на це.

Про це розповіли на порталі "Мінфін".

Як підвищити шанси на отримання кредиту від програми "єОселя"

Програма "єОселя" дозволяє українцям отримати кредит під найнижчі ставки. Через це чимало людей хочуть нею скористатися. Підвищити шанси на отримання даного кредиту можна самостійно. Для цього варто дотримуватися кілька кроків.

Спочатку потрібно оцінити бюджет доходів та витрат сім'ї. На цьому етапі важливо зрозуміти, яку максимальну суму позичальник може виділити для обслуговування майбутнього кредиту. У більшості випадків банки вважають, що витрати на обслуговування кредитних зобов’язань за чинними та новими кредитами не повинні перевищувати 50% сімейного бюджету позичальника.

Також треба перевірити власну кредитну історію. Якщо у вас є відкриті кредитні ліміти чи картки, які ви не використовуєте, то краще закрити їх взагалі, оскільки банки беруть до уваги навіть потенційні зобов’язання. Також бажано максимально погасити поточні кредитні зобов’язання. Може здебільшого йдеться про дорогі споживчі кредити, кредитні картки тощо.

Ще варто подбати про долучення фінансового поручителя. Якщо ви зрозумієте, що власних доходів для обслуговування кредиту у вас мало, то банк може запропонувати додаткові нестандартні варіанти. Наприклад, збільшення суми власного внеску, додаткове забезпечення у вигляді фінансової, майнової поруки іншої особи тощо.

Також треба раціонально підійти до пошуку та вибору потенційної нерухомості для купівлі. Якщо у вас невеликий бюджет, то краще вже обрати собі житло з ремонтом, але знаходиться у віддаленіших від центру районах міста, або у передмісті, де вартість 1 м², зазвичай, є доступнішою.

"Також варто розглянути купівлю квартири у забудовників, зважаючи на те, що все більше з’являється на ринку пропозицій, які пропонують квартири з декількома варіантами ремонтів, залежно від обраного бюджету. Що важливо, вартість такого ремонту від забудовника може бути суттєво нижчою (у 2−3 рази), ніж витрати на самостійне приведення житла до ладу", — йдеться у повідомленні.

Важливе зауваження — треба бути максимально відвертим зі своїм кредитним менеджером та надайте йому всі відповідні документи, які необхідні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що держфінустанови "ПриватБанк" та "Ощадбанк" долучилися до оновлень урядової програми "єОселя" з оформлення пільгової іпотеки на приватні будинки, таунхауси та дуплекси. Відомо, які є особливості з отримання такої нерухомості.

Ми також повідомляли про те, що військовослужбовці з Одеської області мають змогу отримати кредит на купівлю житла за пільговими умовами. Йдеться про безвідсоткову позику за державною програмою "єОселя".