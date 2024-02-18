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Программа "єОселя" — как увеличить свои шансы на получение кредита

18 февраля 2024 12:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как получить кредит от "єОселя" — пять действенных советов
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы имеют возможность воспользоваться программой "єОселя", которая позволяет выгодно приобрести жилье. Несмотря на это не все граждане могут получить кредит. Однако вы можете самостоятельно увеличить свои шансы на это.

Об этом рассказали на портале "Минфин".

Как повысить шансы на получение кредита от программы "єОселя"

Программа "єОселя" позволяет украинцам получить кредит под самые низкие ставки. Поэтому многие люди хотят ею воспользоваться. Повысить шансы на получение данного кредита можно без помощи других. Для этого следует придерживаться нескольких шагов.

Сначала следует оценить бюджет доходов и расходов семьи. На этом шаге принципиально осознать, какую наибольшую сумму заемщик может выделить для обслуживания грядущего кредита. В большинстве случаев банки считают, что расходы по обслуживанию кредитных обязательств по действующим и новым кредитам не должны превышать 50% семейного бюджета заемщика.

Также нужно проверить собственную кредитную историю. Если у вас есть открытые кредитные лимиты или карточки, которые вы не используете, лучше закрыть их вообще, поскольку банки принимают во внимание даже потенциальные обязательства. Также лучше максимально погасить текущие кредитные обязательства. Может, в основном идет о дорогих потребительских кредитах, кредитных картах и т.д.

Еще стоит позаботиться о присоединении финансового поручителя. Если вы поймете, что своих доходов для обслуживания кредита у вас мало, то банк может предложить дополнительные нестандартные варианты. Например, увеличение суммы собственного взноса, дополнительное обеспечение в виде финансовой, имущественной поруки другого лица.

Также нужно правильно подойти к поиску и выбору потенциальной недвижимости для покупки. Если у вас небольшой бюджет, то лучше уж выбрать себе жилье с ремонтом, но находится в отдаленных от центра районах города, или в пригороде, где стоимость 1 м², как правило, доступнее.

Также стоит рассмотреть покупку квартиры у застройщиков, учитывая, что все больше появляется на рынке предложений, которые предлагают квартиры с несколькими вариантами ремонтов, в зависимости от выбранного бюджета. Что важно, стоимость такого ремонта от застройщика может быть существенно ниже (в 2-3 раза), чем затраты на самостоятельное приведение жилья в порядок", — говорится в сообщении.

Важное замечание — нужно быть максимально откровенным со своим кредитным менеджером и предоставьте ему все необходимые документы.

Что еще нужно знать

Напомним, что госфинучреждения "ПриватБанк" и "Ощадбанк" присоединились к обновлениям правительственной программы "єОселя" по оформлению льготной ипотеки на частные дома, таунхаусы и дуплексы. Известно, каковы особенности по получению такой недвижимости.

Мы также сообщали о том, что военнослужащие из Одесской области могут получить кредит на покупку жилья по льготным условиям. Речь идет о беспроцентном займе по государственной программе "єОселя".

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недвижимость
деньги
жилье
єОселя

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