Військовий збір зросте до 5% — Гетманцев пояснив деталі

Голова комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Робоча група, яка займається розглядом законопроєкту уряду щодо збільшення податків, ухвалила рішення про підвищення військового збору для українців з 1,5% до 5%. Крім того, для фізичних осіб-підприємців (ФОП) третьої групи планується введення збору у розмірі 1%.

Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев у Telegram.

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Детальніше про підвищення військового збору

За словами нардепа, військовий збір буде направлятися через спеціальний фонд виключно на фінансування Збройних сил України.

Гетманцев додав, що рішення про введення 1% військового збору для юридичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування третьої групи, скасовано.

Він також повідомив, що пропозицію підвищити податок на прибуток банків з 25% до 50% виключили через категоричну незгоду Міністерства фінансів та Національного банку України.

Народний депутат зазначив, що внаслідок внесених змін до законопроєкту на 2024 рік очікуваний обсяг додаткових надходжень скоротився з планованих 125 мільярдів гривень до 30,1 мільярда.

Гетманцев оприлюднив розрахунки Міністерства фінансів, згідно з якими підвищення військового збору з доходів українців з 1,5% до 5% принесе бюджету 27,3 мільярда гривень у 2024 році та 107,7 мільярда гривень у 2025 році.

Окрім того, очікується, що введення 1% збору з доходів ФОПів третьої групи принесе 5,9 мільярда гривень у 2025 році.

Що ще треба знати

Нагадаємо, наприкінці серпня в Верховній Раді України доопрацювали законопроєкт про підвищення податків. Його хочуть винести на розгляд парламенту вже у вересні.

Ми також писали, що урядовий законопроєкт щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану буде винесений на голосування у Верховній Раді у найближчі два тижні, відтак набути чинності може вже у жовтні. Найімовірніше, депутати голосуватимуть за оновлений проєкт, який може передбачати менший податковий тиск на білий бізнес.