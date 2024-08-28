Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Рада планирует повысить военный сбор до 5% — что изменится arrow

Рада планирует повысить военный сбор до 5% — что изменится

28 августа 2024 18:13
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Военный сбор вырастет до 5% — Гетманцев объяснил детали
Глава комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Рабочая группа, занимающаяся рассмотрением законопроекта правительства об увеличении налогов, приняла решение о повышении военного сбора для украинцев с 1,5% до 5%. Кроме того, для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) третьей группы планируется введение сбора в размере 1%.

Об этом сообщил глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев в Telegram.

Читайте также:

Детальнее о повышении военного сбора

По словам нардепа, военный сбор будет направляться через специальный фонд исключительно на финансирование Вооруженных сил Украины.

Гетманцев добавил, что решение о введении 1% военного сбора для юридических лиц, состоящих на упрощенной системе налогообложения третьей группы, отменено.

Он также сообщил, что предложение повысить налог на прибыль банков с 25% до 50% исключили из-за категорического несогласия Министерства финансов и Национального банка Украины.

Народный депутат отметил, что в результате внесенных изменений в законопроект на 2024 год ожидаемый объем дополнительных поступлений сократился с планируемых 125 миллиардов гривен до 30,1 миллиарда.

Гетманцев обнародовал расчеты Министерства финансов, согласно которым повышение военного сбора с доходов украинцев с 1,5% до 5% принесет бюджету 27,3 миллиарда гривен в 2024 году и 107,7 миллиарда гривен в 2025 году.

Кроме того, ожидается, что введение 1% сбора с доходов ФЛП третьей группы принесет 5,9 миллиарда гривен в 2025 году.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце августа в Верховной Раде Украины доработали законопроект о повышении налогов. Его хотят вынести на рассмотрение парламента уже в сентябре.

Мы также писали, что правительственный законопроект об особенностях налогообложения в период действия военного положения будет вынесен на голосование в Верховной Раде в ближайшие две недели, поэтому вступить в силу может уже в октябре. Скорее всего депутаты будут голосовать за обновленный проект, который может предусматривать меньшее налоговое давление на белый бизнес.

Верховная Рада ФЛП налоги Даниил Гетманцев военный сбор

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:04 Переправлял уклонистов за границу — полиция разоблачила старосту села на Львовщине

18:59 В Укргидроэнерго предупредили о сложной зиме — что происходит на ГЭС после российских атак

18:42 Заряжайте повербанки — как завтра будут выключать свет в Украине

18:30 Европейский клуб сообщил о смерти гандболистки сборной Украины

18:23 Ежегодный учет птиц в нацпарке в Одесской области — какие результаты

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

18:20 Британия одобряет Storm Shadow для Украины, но избегает призывов из-за беспокойства США, — СМИ

18:18 Таксист, клирик и учительница — СБУ обнаружила трех пророссийских агитаторов из Киева

18:13 Рада планирует повысить военный сбор до 5% — что изменится

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

17:51 Суджа была быстрее Одессы — судьба барельефа Ленина на мемориале 10-го апреля

19:04 Переправлял уклонистов за границу — полиция разоблачила старосту села на Львовщине

18:59 В Укргидроэнерго предупредили о сложной зиме — что происходит на ГЭС после российских атак

18:42 Заряжайте повербанки — как завтра будут выключать свет в Украине

18:30 Европейский клуб сообщил о смерти гандболистки сборной Украины

18:23 Ежегодный учет птиц в нацпарке в Одесской области — какие результаты

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

18:20 Британия одобряет Storm Shadow для Украины, но избегает призывов из-за беспокойства США, — СМИ

18:18 Таксист, клирик и учительница — СБУ обнаружила трех пророссийских агитаторов из Киева

18:13 Рада планирует повысить военный сбор до 5% — что изменится

17:51 Суджа была быстрее Одессы — судьба барельефа Ленина на мемориале 10-го апреля

17:36 Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину — есть пострадавшие

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Text

17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали