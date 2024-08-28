Военный сбор вырастет до 5% — Гетманцев объяснил детали

Глава комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рабочая группа, занимающаяся рассмотрением законопроекта правительства об увеличении налогов, приняла решение о повышении военного сбора для украинцев с 1,5% до 5%. Кроме того, для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) третьей группы планируется введение сбора в размере 1%.

Об этом сообщил глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев в Telegram.

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Детальнее о повышении военного сбора

По словам нардепа, военный сбор будет направляться через специальный фонд исключительно на финансирование Вооруженных сил Украины.

Гетманцев добавил, что решение о введении 1% военного сбора для юридических лиц, состоящих на упрощенной системе налогообложения третьей группы, отменено.

Он также сообщил, что предложение повысить налог на прибыль банков с 25% до 50% исключили из-за категорического несогласия Министерства финансов и Национального банка Украины.

Народный депутат отметил, что в результате внесенных изменений в законопроект на 2024 год ожидаемый объем дополнительных поступлений сократился с планируемых 125 миллиардов гривен до 30,1 миллиарда.

Гетманцев обнародовал расчеты Министерства финансов, согласно которым повышение военного сбора с доходов украинцев с 1,5% до 5% принесет бюджету 27,3 миллиарда гривен в 2024 году и 107,7 миллиарда гривен в 2025 году.

Кроме того, ожидается, что введение 1% сбора с доходов ФЛП третьей группы принесет 5,9 миллиарда гривен в 2025 году.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце августа в Верховной Раде Украины доработали законопроект о повышении налогов. Его хотят вынести на рассмотрение парламента уже в сентябре.

Мы также писали, что правительственный законопроект об особенностях налогообложения в период действия военного положения будет вынесен на голосование в Верховной Раде в ближайшие две недели, поэтому вступить в силу может уже в октябре. Скорее всего депутаты будут голосовать за обновленный проект, который может предусматривать меньшее налоговое давление на белый бизнес.