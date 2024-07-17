Ринок криптовалют-2024 — що змінилось за перші шість місяців року

Біржа криптовалют. Фото: Unplash

Загальна капіталізація криптовалютного ринку після злету у 2023 році продовжила зростати в першій половині 2024 року. Вона завершила цей період на рівні приблизно 2,27 трильйона доларів, що становить річний приріст на 37,3%.

Про це йдеться у звіті Binance Research.

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Як змінився крипторинок у 2024 році

У першому кварталі 2024 року спостерігалося найбільше зростання, коли ринок криптовалют значно збільшився на 60,2%. Другий квартал виявився відносно складнішим, оскільки частину доходів ринок втратив, знизившись на 14,3%.

Загальна капіталізація крипторинку зросла на 37,3%. Джерело: Binance

Layer-1 ("L1") розпочали рік вражаюче, зокрема Bitcoin продовжував збільшувати свою ринкову домінацію після четвертого халвінгу, запуску протоколу Runes та схвалення спотових ETF у США, які залучили понад 14 мільярдів доларів. Ethereum показала значний розвиток у рестейкінгу та впровадженні оновлення EIP-4844, BNB Chain активно працювала над opBNB та Greenfield, а Solana відзначилася у сфері мемкоїнів і впровадила блокчейн-зв'язки ("blinks").

Layer-2 ("L2") пережили період інтенсивних аірдропів, особливо серед проєктів з нульовим розголошенням знань ("zk"). Обіцянки стимулів призвели до значних інвестицій в L2-ланцюги, збільшивши загальну заблоковану вартість (TVL) до 43 мільярдів доларів, що є приростом на 90% за перші 6 місяців цього року.

Децентралізовані фінанси ("DeFi") в 2024 році отримали значний приплив капіталу, що призвело до збільшення загальної заблокованої вартості (TVL) на 72,8% з початку року до 94,1 мільярдів доларів, порівняно з 54,4 мільярдами доларів на початку року. Це зростання стало корисним у всіх секторах DeFi, включаючи як основні, так і нішеві ринки.

Ринок стейблкоїнів також значно відновився, наблизившись до 14,5% від свого піку у квітні 2022 року перед крахом TerraUSD (UST). Станом на 30 червня 2024 року капіталізація ринку стейблкоїнів склала 161 мільярд доларів, що є найвищим показником за останні два роки. Незважаючи на домінування USDT від Tether, ринкова частка USDC від Circle та USDe від Ethena зростає.

NFT ринки пережили турбулентне перше півріччя з падінням обсягів продажів та значним зниженням цін основних проєктів. Blur залишався лідером завдяки аірдропу токену Blast, тоді як Pudgy Penguins вражали успіхом зі своїми фізичними іграшками. Bitcoin NFT також продовжували збирати популярність.

SocialFi продовжував активно розвиватися, з Lens Protocol оголошенням про запуск їхньої нової zk-ланцюги, Lens Network. Farcaster продовжував збільшувати користувачів після випуску Frames, а friend.tech випустив свій токен та v2. Гра в торгівельні картки Fantasy.top також здобула визнання.

Web3 геймінг відзначився потужним першим кварталом, але у другому кварталі токени ігрових проєктів значно зменшили свою капіталізацію разом з рештою альткоїнів на ринку. Незважаючи на це, зростання користувачів залишилося на високому рівні, завдяки таким проєктам як Pixels та Hamster Kombat, які успішно залучили велику кількість гравців завдяки обіцянкам аірдропів токенів.

Інші значущі області включають мемкоїни, штучний інтелект ("AI") та децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі ("DePIN"). Ці сектори залишалися об'єктом значного інтересу як у інвесторів, так і у широкої спільноти протягом першої половини 2024 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, сума криптовалюти, яка була вкрадена внаслідок хакерських атак по всьому світу, зросла до 1,38 мільярда доларів у першій половині 2024 року. Це значний зріст порівняно зі 657 мільйонами доларів, вкраденими за аналогічний період минулого року.

Ми також писали, що штучний інтелект (ШІ) швидко розвивається, надаючи людям значну допомогу в різних сферах. Зокрема, ШІ може сприяти збільшенню заробітків на криптовалюті.