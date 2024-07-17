Рынок криптовалют-2024 — что изменилось за первые шесть месяцев года

Биржа криптовалют. Фото: Unplash

Общая капитализация криптовалютного рынка после взлета в 2023 продолжила расти в первой половине 2024 года. Она завершила этот период на уровне примерно 2,27 триллиона долларов, что составляет годовой прирост на 37,3%.

Об этом говорится в отчете Binance Research.

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В первом квартале 2024 года наблюдался самый большой рост, когда рынок криптовалют значительно увеличился на 60,2%. Второй квартал оказался относительно более сложным, поскольку часть доходов рынок потерял, снизившись на 14,3%.

Общая капитализация крипторынка выросла на 37,3%. Источник: Binance

Layer-1 ("L1") начали год впечатляюще, в частности, Bitcoin продолжал увеличивать свою рыночную доминацию после четвертого халвинга, запуска протокола Runes и одобрения спотовых ETF в США, которые привлекли более 14 миллиардов долларов. Ethereum показала значительное развитие в рестейкинге и внедрении обновления EIP-4844, BNB Chain активно работала над opBNB и Greenfield, а Solana отличилась в сфере мемкоинов и внедрила блокчейн-связи ("blinks").

Layer-2 ("L2") пережили период интенсивных аирдропов, особенно среди проектов с нулевым разглашением знаний ("zk"). Обещания стимулов привели к значительным инвестициям в L2-цепи, увеличив общую заблокированную стоимость (TVL) до 43 миллиардов долларов, что является приростом на 90% за первые 6 месяцев этого года.

Децентрализованные финансы ("DeFi") в 2024 году получили значительный приток капитала, что привело к увеличению общей заблокированной стоимости (TVL) на 72,8% с начала года до 94,1 миллиарда долларов, по сравнению с 54,4 миллиарда долларов в начале года. Этот рост оказался полезным во всех секторах DeFi, включая как основные, так и нишевые рынки.

Рынок стейблкоинов также значительно восстановился, приблизившись к 14,5% своего пика в апреле 2022 года перед крахом TerraUSD (UST). По состоянию на 30 июня 2024 года капитализация рынка стейблкоинов составила 161 миллиард долларов, что является самым высоким показателем за последние два года. Несмотря на преобладание USDT от Tether, рыночная доля USDC от Circle и USDe от Ethena растет.

NFT-рынки пережили турбулентное первое полугодие с падением объемов продаж и значительным снижением цен основных проектов. Blur оставался лидером благодаря аирдропу токена Blast, в то время как Pudgy Penguins поражали успехом со своими физическими игрушками. Bitcoin NFT также продолжали собирать популярность.

SocialFi продолжал активно развиваться, с Lens Protocol объявлением о запуске их новой zk-цепи, Lens Network. Farcaster продолжал увеличивать пользователей после выпуска Frames, а friend.tech выпустил свой токен и v2. Игра в торговые карты Fantasy.top также получила признание.

Web3 гейминг отметился мощным первым кварталом, но во втором квартале токены игровых проектов значительно снизили свою капитализацию вместе с остальными альтокинами на рынке. Несмотря на это, рост пользователей остался на высоком уровне благодаря таким проектам как Pixels и Hamster Kombat, которые успешно привлекли большое количество игроков благодаря обещаниям аирдропов токенов.

Другие значимые области включают мемкоины, искусственный интеллект (AI) и децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePIN). Эти сектора оставались объектом значительного интереса как у инвесторов, так и у широкого сообщества в течение первой половины 2024 года.

Что еще нужно знать

Напомним, сумма криптовалюты, которая была украдена в результате хакерских атак по всему миру, выросла до 1,38 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. Это значительный рост по сравнению с 657 миллионами долларов, украденными за аналогичный период в прошлом году.

Мы также писали, что искусственный интеллект (ИИ) быстро развивается, оказывая людям значительную помощь в различных сферах. В частности, ИИ может способствовать увеличению заработков на криптовалюте.