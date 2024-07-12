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Ринок нерухомості — які квартири відмовляються купувати українці під час війни

12 липня 2024 12:25
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Купівля квартири в Україні — на яке житло суттєво знизився попит і чому
Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українці стали меньше купувати квартири в новобудовах, переходячи на вторинний ринок. Особливу популярність набувають однокімнатні квартири.

Про це розповів експерт з питань нерухомості Іван Кудояр в коментарі УНН.

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За словами експерта, наразі великим попитом користуються однокімнатні відремонтовані квартири на нижніх поверхах на вторинному ринку житла за ціною приблизно 60 тис. доларів. Це пов'язано зі зменшенням кількості угод на 30-50% у порівнянні з минулим літом через побоювання інвестувати у нове будівництво через триваючу війну з РФ.

Серед ключових критеріїв вибору житла значаться розташування та наявність ремонту. Найбільший попит спостерігається на квартири на нижніх поверхах із вже зробленим ремонтом.

Більшість покупців уникають квартир "з нуля" — продаж житла без ремонту важко здійснити, а його облаштування може бути часомістким і витратним процесом.

Кудояр сказав, що зараз на ринку нерухомості склалася унікальна ситуація — готове житло можна купити дешевше, ніж те, що будується.

"Ціни на первинному ринку плюс-мінус такі ж, як і до війни були. Є забудовники, які підняли на 10-15%, вони мотивують це вартістю бензину, електроенергії. Плюс темпи будівництва у багатьох впали... У Києві було 20 активних забудовників, зараз їх залишилося 7", — пояснив він. 

Де найбільше купують квартири

За словами експерта, нерухомість на Закарпатті, а також у Львові та Івано-Франківську, зараз особливо популярна через їх визнану безпеку. Водночас, ринок у Києві та Київській області менше активний, незважаючи на зростання числа приїжджих. Там більше попиту на оренду квартир, аніж на їх купівлю.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у 2024 році в Україні спостерігається тенденція до зростання цін на первинному ринку нерухомості. Найбільше подорожчало житло в Ужгороді — на 15%, а у Львівській області — на 14%. У Києві ж ціни в цьому сегменті піднялися лише на 2%.

Ми також розповідали про ціни на квартири у Києві. На вторинному ринку нерухомості столиці існує широкий вибір пропозицій, проте вартість може значно варіюватися в залежності від конкретного району столиці.

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