Купівля квартири в Україні — на яке житло суттєво знизився попит і чому

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE

Українці стали меньше купувати квартири в новобудовах, переходячи на вторинний ринок. Особливу популярність набувають однокімнатні квартири.

Про це розповів експерт з питань нерухомості Іван Кудояр в коментарі УНН.

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На які квартири зростає попит

За словами експерта, наразі великим попитом користуються однокімнатні відремонтовані квартири на нижніх поверхах на вторинному ринку житла за ціною приблизно 60 тис. доларів. Це пов'язано зі зменшенням кількості угод на 30-50% у порівнянні з минулим літом через побоювання інвестувати у нове будівництво через триваючу війну з РФ.

Серед ключових критеріїв вибору житла значаться розташування та наявність ремонту. Найбільший попит спостерігається на квартири на нижніх поверхах із вже зробленим ремонтом.

Більшість покупців уникають квартир "з нуля" — продаж житла без ремонту важко здійснити, а його облаштування може бути часомістким і витратним процесом.

Кудояр сказав, що зараз на ринку нерухомості склалася унікальна ситуація — готове житло можна купити дешевше, ніж те, що будується.

"Ціни на первинному ринку плюс-мінус такі ж, як і до війни були. Є забудовники, які підняли на 10-15%, вони мотивують це вартістю бензину, електроенергії. Плюс темпи будівництва у багатьох впали... У Києві було 20 активних забудовників, зараз їх залишилося 7", — пояснив він.

Де найбільше купують квартири

За словами експерта, нерухомість на Закарпатті, а також у Львові та Івано-Франківську, зараз особливо популярна через їх визнану безпеку. Водночас, ринок у Києві та Київській області менше активний, незважаючи на зростання числа приїжджих. Там більше попиту на оренду квартир, аніж на їх купівлю.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у 2024 році в Україні спостерігається тенденція до зростання цін на первинному ринку нерухомості. Найбільше подорожчало житло в Ужгороді — на 15%, а у Львівській області — на 14%. У Києві ж ціни в цьому сегменті піднялися лише на 2%.

Ми також розповідали про ціни на квартири у Києві. На вторинному ринку нерухомості столиці існує широкий вибір пропозицій, проте вартість може значно варіюватися в залежності від конкретного району столиці.