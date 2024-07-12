Покупка квартиры в Украине — на какое жилье существенно снизился спрос и почему

Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE

Украинцы стали меньше покупать квартиры в новостройках, переходя на вторичный рынок. Особую популярность приобретают однокомнатные квартиры.

Об этом рассказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр в комментарии УНН.

Читайте также:

На какие квартиры растет спрос

По словам эксперта, на сегодняшний день большим спросом пользуются однокомнатные отремонтированные квартиры на нижних этажах на вторичном рынке жилья по цене примерно 60 тыс. долларов. Это связано с уменьшением количества сделок на 30-50% по сравнению с прошлым летом из-за опасений инвестировать в новое строительство из-за продолжающейся войны с РФ.

Среди ключевых критериев выбора жилья значатся расположение и ремонт. Самый большой спрос наблюдается на квартиры на нижних этажах с уже сделанным ремонтом.

Большинство покупателей избегают квартир "с нуля" — продажу жилья без ремонта трудно осуществить, а его обустройство может быть временным и затратным процессом.

Кудояр сказал, что сейчас на рынке недвижимости сложилась уникальная ситуация — готовое жилье можно купить дешевле, чем строящееся.

"Цены на первичном рынке плюс-минус такие же, как до войны были. Есть застройщики, которые подняли на 10-15%, они мотивируют это стоимостью бензина, электроэнергии. Плюс темпы строительства у многих упали... В Киеве было 20 активных застройщиков, сейчас их осталось 7", — объяснил он.

Где больше всего покупают квартиры

По словам эксперта, недвижимость в Закарпатье, а также во Львове и Ивано-Франковске, сейчас особенно популярна из-за их признанной безопасности. В то же время рынок в Киеве и Киевской области менее активен, несмотря на рост числа приезжих. Там больше спроса на аренду квартир, чем на их покупку.

Что еще нужно знать

Напомним, в 2024 году в Украине наблюдается тенденция к росту цен на первичном рынке недвижимости. Больше всего подорожало жилье в Ужгороде — на 15%, а во Львовской области — на 14%. В Киеве же цены в этом сегменте поднялись всего на 2%.

Мы также рассказывали о ценах на квартиры в Киеве. На вторичном рынке недвижимости столицы существует широкий выбор предложений, однако, стоимость может значительно варьироваться в зависимости от конкретного района столицы.