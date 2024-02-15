Працевлаштування — уряд профінансує підтримку програм сприяння зайнятості

Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: пресслужба Мінекономіки

Україна продовжує працювати над тим, щоб якомога більше українців змогли отримати роботу, розпочати власний бізнес або отримати новий фах. Цього року на підтримку програм сприяння зайнятості уряд виділив 7 млрд гривень.

Про це розповіла Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час наради у Тернопільському Центрі зайнятості.

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Детальніше про підтримку програм сприяння зайнятості

Для того, аби українське суспільство стало ще більш інклюзивним, Мінекономіки впроваджує низку програм підтримки. Це і допомога із працевлаштуванням, професійне навчання, ваучери, гранти та мікрогранти, програми компенсацій для роботодавців. Загальний бюджет всіх цих програм сприяння зайнятості на 2024 рік — 7 мільярдів гривень.

"Торік Державна служба зайнятості активно долала один із найбільших викликів, який постав перед нами – структурне безробіття. За минулий рік фахівці ДСЗ надали послуги 665 тисячам українців. З них – 295 тисяч знайшли нову роботу. Торік ми змогли допомогти із роботою понад 59 тисячам внутрішньо переміщеним особам, 35 тисячам людей з інвалідністю та 6 тисячам учасникам бойових дій. Ще близько 33 тисяч людей змогли пройти професійне навчання та опанувати нову актуальну на ринку праці професію", — розповіла міністерка.

У 2024 році уряд плануює фінансувати наступні програми сприяння зайнятості:

допомога із працевлаштуванням;

професійне навчання та ваучери;

гранти та мікрогранти;

програми компенсацій для роботодавців.

За словами Юлії Свириденко, у 2023 році зусилля фахівців з соціальної і економічної політики мали такі результати:

українці отримали 18 тис. ваучерів на навчання. Це 30 тис. гривень, які можна використати на здобуття нової професії (детальніше за посиланням);

видано 292 гранти для ветеранів і ветеранок й понад 14 тис. грантів в рамках "Власної справи".

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у березні Україна планує отримати від Європейського Союзу перший транш макрофінансової допомоги обсягом 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Як відомо, таку програму було затверджено в Європейській раді.

Ми також писали про те, що у Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, в яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.