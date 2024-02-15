Працевлаштування — уряд профінансує підтримку програм сприяння зайнятості

Ринок праці в Україні — скільки коштів виділив уряд на підтримку програм сприяння зайнятості
Україна продовжує працювати над тим, щоб якомога більше українців змогли отримати роботу, розпочати власний бізнес або отримати новий фах. Цього року на підтримку програм сприяння зайнятості уряд виділив 7 млрд гривень.
Про це розповіла Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час наради у Тернопільському Центрі зайнятості.
Детальніше про підтримку програм сприяння зайнятості
Для того, аби українське суспільство стало ще більш інклюзивним, Мінекономіки впроваджує низку програм підтримки. Це і допомога із працевлаштуванням, професійне навчання, ваучери, гранти та мікрогранти, програми компенсацій для роботодавців. Загальний бюджет всіх цих програм сприяння зайнятості на 2024 рік — 7 мільярдів гривень.
"Торік Державна служба зайнятості активно долала один із найбільших викликів, який постав перед нами – структурне безробіття. За минулий рік фахівці ДСЗ надали послуги 665 тисячам українців. З них – 295 тисяч знайшли нову роботу. Торік ми змогли допомогти із роботою понад 59 тисячам внутрішньо переміщеним особам, 35 тисячам людей з інвалідністю та 6 тисячам учасникам бойових дій. Ще близько 33 тисяч людей змогли пройти професійне навчання та опанувати нову актуальну на ринку праці професію", — розповіла міністерка.
У 2024 році уряд плануює фінансувати наступні програми сприяння зайнятості:
- допомога із працевлаштуванням;
- професійне навчання та ваучери;
- гранти та мікрогранти;
- програми компенсацій для роботодавців.
За словами Юлії Свириденко, у 2023 році зусилля фахівців з соціальної і економічної політики мали такі результати:
- українці отримали 18 тис. ваучерів на навчання. Це 30 тис. гривень, які можна використати на здобуття нової професії (детальніше за посиланням);
- видано 292 гранти для ветеранів і ветеранок й понад 14 тис. грантів в рамках "Власної справи".
Що ще треба знати
Нагадаємо, що у березні Україна планує отримати від Європейського Союзу перший транш макрофінансової допомоги обсягом 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Як відомо, таку програму було затверджено в Європейській раді.
Ми також писали про те, що у Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, в яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.
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