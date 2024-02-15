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Рынок труда — сколько средств выделило правительство на поддержку программ содействия занятости

15 февраля 2024 14:03
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Трудоустройство – правительство профинансирует поддержку программ содействия занятости
Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: пресс-служба Минэкономики
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украина продолжает работать над тем, чтобы как можно больше украинцев смогли получить работу, начать собственный бизнес или получить новую профессию. В этом году в поддержку программ содействия занятости правительство выделило 7 млрд гривен.

Об этом рассказала Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время совещания в Тернопольском Центре занятости.

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Подробнее о поддержке программ содействия занятости

Для того чтобы украинское общество стало еще более инклюзивным, Минэкономики внедряет ряд программ поддержки. Это и помощь по трудоустройству, профессиональное обучение, ваучеры, гранты и микрогранты, программы компенсаций для работодателей. Общий бюджет всех этих программ содействия занятости на 2024 год – 7 миллиардов гривен.

"В прошлом году Государственная служба занятости активно преодолевала один из наибольших вызовов, который предстал перед нами – структурная безработица. За прошлый год специалисты ГСЗ предоставили услуги 665 тысячам украинцев. Из них – 295 тысяч нашли новую работу. В прошлом году мы смогли помочь с работой свыше 59 тысяч внутренне. перемещенным лицам, 35 тысячам людей с инвалидностью и 6 тысячам участникам боевых действий. Еще около 33 тысяч человек смогли пройти профессиональное обучение и овладеть новой актуальной на рынке труда профессией" , — рассказала министерка.

В 2024 году правительство планирует финансировать следующие программы содействия занятости:

  • помощь с трудоустройством;
  • профессиональное обучение и ваучеры;
  • гранты и микрогранты;
  • программы компенсаций для работодателей

По словам Юлии Свириденко, в 2023 году усилия специалистов по социальной и экономической политике имели следующие результаты:

  • украинцы получили 18 тыс. ваучеров на обучение. Это 30 тыс. гривен, которые можно использовать на получение новой профессии (подробнее по ссылке);
  • выдано 292 гранта для ветеранов и ветеранок и более 14 тыс. грантов в рамках "Собственного дела".

Что еще нужно знать

Напомним, что в марте Украина планирует получить от Европейского Союза первый транш макрофинансовой помощи в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Как известно, такая программа была утверждена в Европейском совете.

Мы также писали, что в Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработных плат в различных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.

Минэкономики
работа
Юлия Свириденко
рынок труда

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