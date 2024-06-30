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Робота в Україні-2024 — де зростають зарплати та на яких фахівців підвищений попит

30 червня 2024 15:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Зарплати в Україні — у яких галузях зараз добре платять та кого шукають роботодавці
Працівники на складі. Фото: Adobe
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

З початку 2024 року в Україні спостерігається зростання середньої зарплати в найбільш затребуваних галузях. Відомо, які сфери відзначаються високим попитом та збільшенням заробітної плати.

Про це розповідає NV з посиланням на дослідження OLX Робота.

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Яка ситуація із вакансисіями та зарплатою у 2024 році

Згідно з даними дослідження, з початку 2024 року в Україні спостерігається наступна ситуація із вакансисіями та заробітною платою:

  • У секторі роздрібної торгівлі, продажів та закупівель зафіксовано 25,8 тисяч пропозицій про роботу. Середня заробітна плата в цій галузі з початку року зросла на 6,7%, піднявшись з 16,4 тисяч гривень до 17,5 тисяч гривень.
  • У сфері логістики, складу та доставки зафіксовано 18 тисяч вакансій. Середня заробітна плата в цій категорії збільшилась на 1,6%, піднявшись з 24,2 тисяч гривень до 24,6 тисяч гривень.
  • У виробництві та робітничих спеціальностях кількість пропозицій про роботу становить 17,2 тисячі. Середня заробітна плата в цій галузі зросла на 5,3%, збільшившись з 20 тисяч гривень до 21,2 тисяч гривень.
  • У готельно-ресторанному бізнесі та туризмі нараховується 12,6 тисяч вакансій. З початку року середня оплата праці в цій категорії підвищилась на 5,4%, зросши з 16,3 тисяч гривень на початку 2024 року до 17,2 тисяч гривень у травні 2024 року.
  • У сфері будівництва та облицювальних робіт зафіксовано 8,8 тисяч вакансій. Це одна з категорій, яка показала незначне зростання середньої заробітної плати — всього на 1,8%, з 27,3 тисяч гривень до 27,8 тисяч гривень.
  • У категорії клінінгу та домашнього персоналу кількість вакансій складає 5,9 тисяч. Середня заробітна плата зросла на 7,6%, піднявшись з 12,7 тисяч гривень до 13,7 тисяч гривень.
  • У сфері СТО та автомийок нараховується 4,9 тисяч вакансій. Середня заробітна плата в цій галузі збільшилась на 3,4%, з 27,6 тисяч гривень до 28,6 тисяч гривень.
  • У категорії охорони та безпеки кількість вакансій становить 3,6 тисячі. Це єдина категорія, яка показала зниження середньої заробітної плати на 7,8%, з 15,7 тисяч гривень до 14,5 тисяч гривень.
  • У галузі краси, фітнесу та спорту є 3,2 тисячі вакансій. Середня заробітна плата тут зросла на 10%, з 18,5 тисяч гривень до 20,4 тисяч гривень.
  • Категорія адміністративного персоналу, HR та секретаріату має 2,4 тисячі вакансій. Це найвищий ріст середньої заробітної плати серед усіх перелічених категорій — на 14%, з 17,6 тисяч гривень до 20,1 тисяч гривень з початку 2024 року до травня.

Що ще треба знати

Нагадаємо, наразі українці заробляють в середньому 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% більше, ніж рік тому. Проте у 2024 році середня зарплата в Україні може становити 23 тисячі гривень через значний дефіцит кадрів.

Ми також писали, що на українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.

зарплати
робота
OLX
гроші
ринок праці

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