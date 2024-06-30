Зарплаты в Украине — в каких отраслях хорошо платят и кого ищут работодатели

Работники на складе. Фото: Adobe

С начала 2024 года в Украине наблюдается рост средней зарплаты в наиболее востребованных отраслях. Известно, какие сферы отличаются высоким спросом и увеличением заработной платы.

Об этом рассказывает NV со ссылкой на исследование OLX Работа.

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Какая ситуация с вакансиями и зарплатой в 2024 году

Согласно данным исследования, с начала 2024 года в Украине наблюдается следующая ситуация с вакансиями и заработной платой:

В секторе розничной торговли, продаж и закупок зафиксировано 25,8 тысячи предложений о работе. Средняя заработная плата в этой отрасли с начала года выросла на 6,7%, поднявшись с 16,4 тысячи гривен до 17,5 тысячи гривен.

зафиксировано 25,8 тысячи предложений о работе. Средняя заработная плата в этой отрасли с начала года выросла на 6,7%, поднявшись с 16,4 тысячи гривен до 17,5 тысячи гривен. В сфере логистики, состава и доставки зафиксировано 18 тысяч вакансий. Средняя заработная плата в этой категории увеличилась на 1,6%, поднявшись с 24,2 тысячи гривен до 24,6 тысячи гривен.

зафиксировано 18 тысяч вакансий. Средняя заработная плата в этой категории увеличилась на 1,6%, поднявшись с 24,2 тысячи гривен до 24,6 тысячи гривен. В производстве и рабочих специальностях количество предложений о работе составляет 17,2 тысяч. Средняя заработная плата в этой отрасли выросла на 5,3%, увеличившись с 20 тысяч гривен до 21,2 тысячи гривен.

количество предложений о работе составляет 17,2 тысяч. Средняя заработная плата в этой отрасли выросла на 5,3%, увеличившись с 20 тысяч гривен до 21,2 тысячи гривен. В гостинично-ресторанном бизнесе и туризме насчитывается 12,6 тысячи вакансий. С начала года средняя оплата труда в этой категории повысилась на 5,4%, вырос с 16,3 тысячи гривен в начале 2024 года до 17,2 тысячи гривен в мае 2024 года.

насчитывается 12,6 тысячи вакансий. С начала года средняя оплата труда в этой категории повысилась на 5,4%, вырос с 16,3 тысячи гривен в начале 2024 года до 17,2 тысячи гривен в мае 2024 года. В сфере строительства и облицовочных работ зафиксировано 8,8 тысячи вакансий. Это одна из категорий, показавшая незначительный рост средней заработной платы — всего на 1,8%, с 27,3 тысячи гривен до 27,8 тысячи гривен.

зафиксировано 8,8 тысячи вакансий. Это одна из категорий, показавшая незначительный рост средней заработной платы — всего на 1,8%, с 27,3 тысячи гривен до 27,8 тысячи гривен. В категории клининга и домашнего персонала количество вакансий составляет 5,9 тысячи. Средняя заработная плата выросла на 7,6%, поднявшись с 12,7 тысячи гривен до 13,7 тысячи гривен.

количество вакансий составляет 5,9 тысячи. Средняя заработная плата выросла на 7,6%, поднявшись с 12,7 тысячи гривен до 13,7 тысячи гривен. В сфере СТО и автомоек насчитывается 4,9 тысячи вакансий. Средняя заработная плата в этой отрасли увеличилась на 3,4%, с 27,6 тысячи гривен до 28,6 тысячи гривен.

насчитывается 4,9 тысячи вакансий. Средняя заработная плата в этой отрасли увеличилась на 3,4%, с 27,6 тысячи гривен до 28,6 тысячи гривен. В категории охраны и безопасности количество вакансий составляет 3,6 тысяч. Это единственная категория, которая показала снижение средней заработной платы на 7,8%, с 15,7 тысячи гривен до 14,5 тысячи гривен.

количество вакансий составляет 3,6 тысяч. Это единственная категория, которая показала снижение средней заработной платы на 7,8%, с 15,7 тысячи гривен до 14,5 тысячи гривен. В области красоты, фитнеса и спорта есть 3,2 тысячи вакансий. Средняя заработная плата здесь выросла на 10%, с 18,5 тысячи гривен до 20,4 тысячи гривен.

есть 3,2 тысячи вакансий. Средняя заработная плата здесь выросла на 10%, с 18,5 тысячи гривен до 20,4 тысячи гривен. Категория административного персонала, HR и Секретариата имеет 2,4 тысячи вакансий. Это самый высокий рост средней заработной платы среди всех перечисленных категорий — на 14%, с 17,6 тысячи гривен до 20,1 тысячи гривен с начала 2024 года до мая.

Что еще нужно знать

Напомним, сейчас украинцы зарабатывают в среднем 18,9 тысячи гривен, что на 22,5% больше, чем год назад. Однако в 2024 году средняя зарплата в Украине может составить 23 тысяч гривен из-за значительного дефицита кадров.

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