Робота в армії — відомо, на які вакансії в ЗСУ найбільший попит

Українські бійці. Фото: Facebook/General Staff

В Україні інтерес серед громадян приєднатися до лав Збройних сил через рекрутингові платформи не знижується. На деякі пропозиції роботи припадає по 60 кандидатів на одне місце.

Про це ЗМІ розповіли у рекрутинговій агенції Lobby X.

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За словами керівника та засновника рекрутингової агенції Lobby X Владислава Грезєва, є десять особливо популярних вакансій за оцінками громадськості. Так, за даними агенції, користується попитом п'ять категорій діяльності:

робота у штабі (посади: діловода, бухгалтера, юриста, офіцера управління, закупівельника) на одне місце — 65 претендентів;

сфера інформаційних технологій (програмування та різні види робіт) на вакансію — 60 кандидатів;

оператор безпілотників, на одне місце — 77 претендентів;

робота у пресслужбах (пресофіцери, оператори, відеографи, монтажери, СММ-спеціалісти), на вакансію — 76 людей.

У десятку також потрапили:

категорія "інші" (кухарі, вибухотехніки, водолази);

сфера медицини;

транспортна галузь (переважно водії);

розвідка (бойові посади);

сфера зв’язку (зв’язківці);

піхота (20 напрямків за спеціальностями).

За словами керівника компанії, зараз армія найбільше потребує:

перше місце — спеціалісти піхоти;

друге місце — медичні спеціалісти;

третє місце — штабна робота;

Також потрібні фахівці (за важливістю):

програмісти;

оператори БПЛА;

зв’язківці;

категорія "інше" (кухарі, вибухотехніки, водолази);

командування (командири рот, відділів, взводів);

артилерія та пресслужба.

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