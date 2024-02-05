Робота в армії — відомо, на які вакансії в ЗСУ найбільший попит

Робота в ЗСУ — які вакансії найбільш популярні серед українців
В Україні інтерес серед громадян приєднатися до лав Збройних сил через рекрутингові платформи не знижується. На деякі пропозиції роботи припадає по 60 кандидатів на одне місце.
Про це ЗМІ розповіли у рекрутинговій агенції Lobby X.
Популярні військові вакансії
За словами керівника та засновника рекрутингової агенції Lobby X Владислава Грезєва, є десять особливо популярних вакансій за оцінками громадськості. Так, за даними агенції, користується попитом п'ять категорій діяльності:
- робота у штабі (посади: діловода, бухгалтера, юриста, офіцера управління, закупівельника) на одне місце — 65 претендентів;
- сфера інформаційних технологій (програмування та різні види робіт) на вакансію — 60 кандидатів;
- оператор безпілотників, на одне місце — 77 претендентів;
- робота у пресслужбах (пресофіцери, оператори, відеографи, монтажери, СММ-спеціалісти), на вакансію — 76 людей.
У десятку також потрапили:
- категорія "інші" (кухарі, вибухотехніки, водолази);
- сфера медицини;
- транспортна галузь (переважно водії);
- розвідка (бойові посади);
- сфера зв’язку (зв’язківці);
- піхота (20 напрямків за спеціальностями).
За словами керівника компанії, зараз армія найбільше потребує:
- перше місце — спеціалісти піхоти;
- друге місце — медичні спеціалісти;
- третє місце — штабна робота;
Також потрібні фахівці (за важливістю):
- програмісти;
- оператори БПЛА;
- зв’язківці;
- категорія "інше" (кухарі, вибухотехніки, водолази);
- командування (командири рот, відділів, взводів);
- артилерія та пресслужба.
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