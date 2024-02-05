Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Робота в ЗСУ — які вакансії найбільш популярні серед українців arrow

Робота в ЗСУ — які вакансії найбільш популярні серед українців

5 лютого 2024 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в армії — відомо, на які вакансії в ЗСУ найбільший попит
Українські бійці. Фото: Facebook/General Staff
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні інтерес серед громадян приєднатися до лав Збройних сил через рекрутингові платформи не знижується. На деякі пропозиції роботи припадає по 60 кандидатів на одне місце.

Про це ЗМІ розповіли у рекрутинговій агенції Lobby X.

Читайте також:

Популярні військові вакансії

За словами керівника та засновника рекрутингової агенції Lobby X Владислава Грезєва, є десять особливо популярних вакансій за оцінками громадськості. Так, за даними агенції, користується попитом п'ять категорій діяльності:

  • робота у штабі (посади: діловода, бухгалтера, юриста, офіцера управління, закупівельника) на одне місце — 65 претендентів;
  • сфера інформаційних технологій (програмування та різні види робіт) на вакансію — 60 кандидатів;
  • оператор безпілотників, на одне місце — 77 претендентів;
  • робота у пресслужбах (пресофіцери, оператори, відеографи, монтажери, СММ-спеціалісти), на вакансію — 76 людей.

У десятку також потрапили:

  • категорія "інші" (кухарі, вибухотехніки, водолази);
  • сфера медицини;
  • транспортна галузь (переважно водії);
  • розвідка (бойові посади);
  • сфера зв’язку (зв’язківці);
  • піхота (20 напрямків за спеціальностями).

За словами керівника компанії, зараз армія найбільше потребує:

  • перше місце — спеціалісти піхоти;
  • друге місце — медичні спеціалісти;
  • третє місце — штабна робота;

Також потрібні фахівці (за важливістю):

  • програмісти;
  • оператори БПЛА;
  • зв’язківці;
  • категорія "інше" (кухарі, вибухотехніки, водолази);
  • командування (командири рот, відділів, взводів);
  • артилерія та пресслужба.

Більше про роботу

Раніше ми писали, що у 2024 році на українському ринку праці найбільший попит спостерігатиметься на робітничі спеціальності в промисловості та будівництві. Через мобілізацію в країні стануть більш затребувані жінки.

Також ми писали, що в Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, в яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.

ЗСУ
армія
вакансії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

Актуальне по темі