Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Работа в ВСУ — какие вакансии наиболее популярны среди украинцев arrow

Работа в ВСУ — какие вакансии наиболее популярны среди украинцев

5 февраля 2024 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в армии — известно, на какие вакансии в ВСУ наибольший спрос
Украинские бойцы. Фото: Facebook/General Staff
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине интерес среди граждан присоединиться к рядам Вооруженных сил через рекрутинговые платформы не снижается. На некоторые предложения приходится по 60 кандидатов на одно место.

Об этом СМИ рассказали в рекрутинговом агентстве Lobby X.

Читайте также:

Популярные военные вакансии

По словам руководителя и основателя рекрутингового агентства Lobby X Владислава Грезева, есть десять особенно популярных вакансий по оценкам общественности. Так, по данным агентства, пользуется спросом пять категорий деятельности:

  • работа в штабе (должности: делопроизводителя, бухгалтера, юриста, офицера управления, закупщика) на одно место — 65 претендентов;
  • сфера информационных технологий (программирование и различные виды работ) на вакансию — 60 кандидатов;
  • оператор беспилотников, на одно место — 77 претендентов;
  • работа в пресс-службах (пресс-офицеры, операторы, видеографы, монтажеры, СММ-специалисты), на вакансию — 76 человек.

В десятку также попали:

  • категория "другие" (повара, взрывотехники, водолазы);
  • сфера медицины;
  • транспортная отрасль (преимущественно водители);
  • разведка (боевые должности);
  • сфера связи (связисты);
  • пехота (20 направлений по специальностям).

По словам руководителя компании, сейчас армия больше всего нуждается в:

  • первое место — специалисты пехоты;
  • второе место — медицинские специалисты;
  • третье место — штабная работа;

Также требуются специалисты (по важности):

  • программисты;
  • операторы БПЛА;
  • связисты;
  • категория "другое" (повара, взрывотехники, водолазы);
  • командование (командиры рот, отделов, взводов);
  • артиллерия и пресс-служба.

Больше о работе

Ранее мы писали, что в 2024 году на украинском рынке труда будет наибольший спрос наблюдаться на рабочие специальности в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.

Также мы писали, что в Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработных плат в разных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.

ВСУ
армия
вакансии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

Актуальное по теме