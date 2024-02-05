Работа в армии — известно, на какие вакансии в ВСУ наибольший спрос

Работа в ВСУ — какие вакансии наиболее популярны среди украинцев
В Украине интерес среди граждан присоединиться к рядам Вооруженных сил через рекрутинговые платформы не снижается. На некоторые предложения приходится по 60 кандидатов на одно место.
Об этом СМИ рассказали в рекрутинговом агентстве Lobby X.
Популярные военные вакансии
По словам руководителя и основателя рекрутингового агентства Lobby X Владислава Грезева, есть десять особенно популярных вакансий по оценкам общественности. Так, по данным агентства, пользуется спросом пять категорий деятельности:
- работа в штабе (должности: делопроизводителя, бухгалтера, юриста, офицера управления, закупщика) на одно место — 65 претендентов;
- сфера информационных технологий (программирование и различные виды работ) на вакансию — 60 кандидатов;
- оператор беспилотников, на одно место — 77 претендентов;
- работа в пресс-службах (пресс-офицеры, операторы, видеографы, монтажеры, СММ-специалисты), на вакансию — 76 человек.
В десятку также попали:
- категория "другие" (повара, взрывотехники, водолазы);
- сфера медицины;
- транспортная отрасль (преимущественно водители);
- разведка (боевые должности);
- сфера связи (связисты);
- пехота (20 направлений по специальностям).
По словам руководителя компании, сейчас армия больше всего нуждается в:
- первое место — специалисты пехоты;
- второе место — медицинские специалисты;
- третье место — штабная работа;
Также требуются специалисты (по важности):
- программисты;
- операторы БПЛА;
- связисты;
- категория "другое" (повара, взрывотехники, водолазы);
- командование (командиры рот, отделов, взводов);
- артиллерия и пресс-служба.
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