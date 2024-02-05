Работа в армии — известно, на какие вакансии в ВСУ наибольший спрос

Украинские бойцы. Фото: Facebook/General Staff

В Украине интерес среди граждан присоединиться к рядам Вооруженных сил через рекрутинговые платформы не снижается. На некоторые предложения приходится по 60 кандидатов на одно место.

Об этом СМИ рассказали в рекрутинговом агентстве Lobby X.

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По словам руководителя и основателя рекрутингового агентства Lobby X Владислава Грезева, есть десять особенно популярных вакансий по оценкам общественности. Так, по данным агентства, пользуется спросом пять категорий деятельности:

работа в штабе (должности: делопроизводителя, бухгалтера, юриста, офицера управления, закупщика) на одно место — 65 претендентов;

сфера информационных технологий (программирование и различные виды работ) на вакансию — 60 кандидатов;

оператор беспилотников, на одно место — 77 претендентов;

работа в пресс-службах (пресс-офицеры, операторы, видеографы, монтажеры, СММ-специалисты), на вакансию — 76 человек.

В десятку также попали:

категория "другие" (повара, взрывотехники, водолазы);

сфера медицины;

транспортная отрасль (преимущественно водители);

разведка (боевые должности);

сфера связи (связисты);

пехота (20 направлений по специальностям).

По словам руководителя компании, сейчас армия больше всего нуждается в:

первое место — специалисты пехоты;

второе место — медицинские специалисты;

третье место — штабная работа;

Также требуются специалисты (по важности):

программисты;

операторы БПЛА;

связисты;

категория "другое" (повара, взрывотехники, водолазы);

командование (командиры рот, отделов, взводов);

артиллерия и пресс-служба.

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