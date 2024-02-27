Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Росія запровадила заборону на експорт бензину — як довго триватимуть обмеження arrow

Росія запровадила заборону на експорт бензину — як довго триватимуть обмеження

27 лютого 2024 14:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Росії планують на півроку заборонити експорт бензину — з чим це пов'язано
АЗС в Росії. Фото: росЗМІ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд Росії заборонить експорт бензину з 1 березня 2024 року. Також РФ планує збільшити норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на представника віце-прем'єра РФ Олександра Новака.

Детальніше про заборону експорту бензну в РФ

З пропозицією запровадити тимчасову заборону експорту бензину до голови уряду РФ звертався віце-прем'єр Олександр Новак. У листі від 21 лютого він зазначав, що на внутрішньому ринку незабаром настане сезон підвищеного попиту на паливо, пов'язаний з періодом весняних польових робіт, плановими ремонтами на НПЗ, а також літніми відпустками.

"З метою нівелювання ажіотажного попиту на нафтопродукти необхідно вжити заходів, які б сприяли стабілізації цін на внутрішньому ринку нафтопродуктів", — запропонував Новак, аргументувавши це даними моніторингу цін на паливному ринку.

Заборона діятиме півроку та покликана компенсувати попит на паливо під час літніх відпусток, польових робіт та планових зупинок на ремонти нафтопереробних заводів. Крім того, уряд може зобов'язати нафтові компанії збільшити продаж дизельного палива на біржі до 16% від загального обсягу виробництва. Наразі норма становить 12,5 відсотків.

Як вказують росЗМІ, обмеження, що вводиться на експорт бензину, не поширюватиметься на країни Євразійського економічного співтовариства, а також на Монголію і Узбекистан і на самопроголошені Південну Осетію і Абхазію.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2023 році Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Вона поставила 107 мільйонів тонн, випередивши Саудівську Аравію.

Ми також повідомляли про те, що індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp відмовилася купувати в Росії нафту "Сокол". Це спричинене тим, що банки-посередники не проводять усі платежі через санкції.

бензин
пальне
дизпаливо
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі