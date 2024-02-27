В России планируют на полгода запретить экспорт бензина — с чем это связано

АЗС в России. Фото: росСМИ

Правительство России запретит экспорт бензина с 1 марта 2024г. Также РФ планирует увеличить норматив продаж дизельного горючего на бирже до 16%.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на представителя вице-премьера РФ Александра Новака.

Детальнее о запрете экспорта бензна в РФ

С предложением ввести временный запрет на экспорт бензина к главе правительства РФ обращался вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он отмечал, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

"С целью нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов", — предложил Новак, аргументировав это данным мониторинга цен на топливном рынке.

Запрет будет действовать полгода и призван компенсировать спрос на топливо во время летних отпусков, полевых работ и плановых остановок на ремонт нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, правительство может обязать нефтяные компании увеличить продажу дизельного топлива на бирже до 16% общего объема производства. В настоящее время норма составляет 12,5 процентов.

Как указывают росСМИ, ограничения, вводимые на экспорт бензина, не будут распространяться на страны Евразийского экономического сообщества, а также на Монголию и Узбекистан и на самопровозглашенные Южную Осетию и Абхазию.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Она поставила 107 миллионов тонн, опередив Саудовскую Аравию.

Мы также сообщали о том, что индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp отказалась покупать у России нефть "Сокол". Это вызвано тем, что банки-посредники не производят все платежи из-за санкций.