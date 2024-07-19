Какие пенсии получают украинцы в 2024 году — где платят больше всего

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По состоянию на начало июля в Украине зафиксировано более 10,2 млн пенсионеров, по данным Пенсионного фонда Украины. Почти 4,5 млн из них получают пенсию менее 4000 грн, а 1,2 млн украинцев — более 10 тысяч гривен. В то же время средняя пенсия в этом году выросла на 8% и составила 5 816 грн.

Об этом говорится в аналитике Опендатабот.

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Какие пенсии в Украине в 2024 году

По состоянию на начало июля 2024 года в Украине насчитывается 10,26 млн пенсионеров. Почти 4,5 млн из них получают пенсии менее 4 тысяч гривен, из которых более половины — менее 3 тысяч гривен. В то же время доля пенсионеров с пенсиями менее 4000 гривен уменьшилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года.

Также известно, что 1,2 млн граждан получают среднюю пенсию более 10 тысяч гривен.

Пенсии в Украине. Источник: Опендатабот

Какая средняя пенсия в Украине в июле

Средняя пенсия в Украине в этом году выросла до 5 816 гривен благодаря индексациям, проведенным в марте, что на 8% больше, чем в прошлом.

В Киеве средняя пенсия достигла 7 940,27 гривны, что на 36,5% превышает средний показатель по стране. Наименьшую среднюю пенсию получают в Тернопольской области — 4 436,41 гривны, что на 24% меньше среднего уровня в Украине. В восьми регионах (Днепропетровщина, Донетчина, Житомирщина, Киев, Ровенщина, Луганщина, Запорожская и Киевская области) средняя пенсия выше общеукраинского показателя, а в Харьковской области она соответствует среднему уровню по стране.

Средняя пенсия в Украине. Источник: Опендатабот

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года некоторым пенсионерам будут начислены дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины. Для получения помощи специальное обращение не требуется.

Мы также писали, что в Верховной Раде заявили о необходимости повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.