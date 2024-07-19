Які пенсії отримують українці у 2024 році — де платять найбільше

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Станом на початок липня в Україні зафіксовано понад 10,2 млн пенсіонерів, за даними Пенсійного фонду України. Майже 4,5 млн з них отримують пенсію менш як 4000 грн, а 1,2 млн українців — понад 10 тисяч гривень. Водночас середня пенсія цьогоріч зросла на 8% і становить 5 816 грн.

Про це йдеться в аналітиці Опендатабот.

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Які пенсії в Україні у 2024 році

Станом на початок липня 2024 року в Україні налічується 10,26 млн пенсіонерів. Майже 4,5 млн з них отримують пенсії менше ніж 4 тисяч гривень, з яких більш ніж половина — менше ніж 3 тисяч гривень. Водночас частка пенсіонерів з пенсіями менш як 4000 гривень зменшилася з 51% до 43,5% за перше півріччя 2024 року.

Також відомо, що 1,2 млн громадян отримують середню пенсію понад 10 тисяч гривень.

Пенсії в Україні. Джерело: Опендатабот

Яка середня пенсія в Україні в липні

Середня пенсія в Україні цьогоріч зросла до 5816 гривень завдяки індексаціям, проведеним у березні, що на 8% більше, ніж минулого року.

У Києві середня пенсія досягла 7 940,27 гривні, що на 36,5% перевищує середній показник по країні. Найменшу середню пенсію отримують у Тернопільській області — 4 436,41 гривні, що на 24% менше середнього рівня в Україні. У восьми регіонах (Дніпропетровщина, Донеччина, Житомирщина, Київ, Рівненщина, Луганщина, Запорізька та Київська області) середня пенсія вища за загальноукраїнський показник, а у Харківській області вона відповідає середньому рівню по країні.

Середня пенсія в Україні. Джерело: Опендатабот

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року деяким пенсіонерам нарахують додаткові виплати до Дня Незалежності України. Для отримання допомоги спеціальне звернення не потрібне.

Ми також писали, що у Верховній Раді заявили про доцільність підвищити мінімальну пенсійну виплату громадянам у 2025 році. Якщо залишити соціальні стандарти без перегляду, з урахуванням прогнозу інфляції, розмір виплат втратить за три наступні роки більш ніж чверть.