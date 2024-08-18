Мошенники украли 50 тыс. грн с карты Ощадбанка — детали дела

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного Ощадбанка потерял 50 005 гривен из-за телефонных мошенников. Мужчина подал заявление в полицию, отмечая, что не виновен в исчезновении средств и требует от банка их возвращения.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Детали дела

Отмечено, что 22 июня 2023 года мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности Ощадбанка, который владел полной информацией о нем, включая данные о кредитном и пенсионном счетах и последних покупках в магазинах. Это убедило мужчину, что звонок действительно от представителя банка. Ему сообщили о необходимости сверить данные по карточкам, после чего на телефон поступило сообщение от Ощадбанка с определенными цифрами, которые он сообщил собеседнику.

После этого с его счетов было снято 50 005 гривен. Поэтому 1 июля 2023 года мужчина обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях.

"Общаясь в телефонном режиме с третьими лицами, истец не поставил под вопрос наличие конфиденциальной информации у якобы работников АО "Ощадбанка" относительно его финансового номера телефона, а наоборот продолжал телефонный разговор, сообщил последние 4 цифры его банковской карты и следовал инструкциям, которые предоставляли мошенники", — отметили представители Ощадбанка.

Что решил суд

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск мужчины и постановил взыскать с акционерного общества "Державний ощадний банк" 50 005 гривен в его пользу.

"Истец не нарушал правил пользования карточным счетом, доказательств на опровержение данного обстоятельства суду ответчиком не предоставлено", — подчеркнул суд.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка Ощадбанка, пытаясь получить денежную помощь по интернет-объявлению, попала на мошеннический сайт. После перехода по ссылке с ее карты было незаконно списано 109 700 гривен. Женщина потребовала банк вернуть средства, но получила отказ.

Мы также писали, что клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы, возникшие на кассе при обмене американской валюты. При этом сотрудник банка не смогла точно сказать, почему именно не может принять доллары.