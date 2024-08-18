Шахраї вкрали 50 тис. грн з картки Ощадбанку — деталі справи

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного Ощадбанку втратив 50 005 гривень через телефонних шахраїв. Чоловік подав заяву до поліції, наголошуючи, що не винен у зникненні коштів і вимагає від банку їх повернення.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Деталі справи

Зазначено, що 22 червня 2023 року чоловіку зателефонував нібито співробітник служби безпеки Ощадбанку, який володів повною інформацією про нього, включаючи дані про кредитний і пенсійний рахунки та останні покупки в магазинах. Це переконало чоловіка, що дзвінок дійсно від представника банку. Йому повідомили про необхідність звірити дані по картках, після чого на телефон надійшло повідомлення від Ощадбанку з певними цифрами, які він повідомив співрозмовнику.

Після цього з його рахунків було знято 50 005 гривень. Через це 1 липня 2023 року чоловік звернувся до поліції із заявою про шахрайські дії.

"Спілкуючись у телефонному режимі з третіми особами, позивач не поставив під сумнів наявність конфіденційної інформації у начебто працівників АТ "Ощадбанку" щодо його фінансового номера телефону, а навпаки продовжував телефонну розмову, повідомляв останні 4 цифри його банківської карти та слідував інструкціям, які надавали шахраї", — зазначили представники Ощадбанку.

Що вирішив суд

Печерський районний суд Києва задовольнив позов чоловіка та постановив стягнути з акціонерного товариства "Державний ощадний банк" 50 005 гривень на його користь.

"Позивач не порушував правил користування картковим рахунком, доказів на спростування даної обставини суду відповідачем не надано", — наголосив суд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка Ощадбанку, намагаючись отримати грошову допомогу за інтернет-оголошенням, потрапила на шахрайський сайт. Після переходу за посиланням з її картки було незаконно списано 109 700 гривень. Жінка вимагала банк повернути кошти, але отримала відмову.

Ми також писали, що клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми, які виникли на касі під час обміну американської валюти. При цьому співробітник банку не змогла достеменно сказати, чому саме не може прийняти долари.