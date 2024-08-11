ПриватБанк не возвращает клиентам похищенные с карточек деньги — детали

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась на мошеннические действия в ее личном кабинете Приват24. Женщина заявила, что неизвестные сняли с ее валютной карты 9 999 долларов.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.

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Детали жалобы

Клиентка ПриватБанка рассказала, что 31 июля 2024 года с ее валютной карты мошенники по частям похитили 9 999 долларов.

"Мошенники сделали виртуальную карточку от моего имени и с моей валютной карты было переведено 9999 долларов на эту виртуальную карту. Затем с этой виртуальной карты они снова перевели средства на мою уже гривневую карту, а потом с нее начали долями отправлять деньги на свои карты", — написала она.

Женщина добавила, что карточки она не теряла, информацию о картах не передавала никому и по сомнительным ссылкам не переходила. Она добавила, что оповестила ПриватБанк о мошеннических действиях, но банк отказался что-либо делать.

"У меня уведомление о блокировке карт пришло раньше, чем мошенники украли все деньги. В тот чай когда я общалась с оператором, мошенники воровали, неужели это непонятно, если я не могу зайти в приложение и в то же время делают переводы денег, то происходит что-то незаконное", — объяснила она.

В своем обращении женщина попросила банк разобраться в ситуации и вернуть ей украденные деньги.

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Что ответили в банке

Представители ПриватБанка отметили, что в таких случаях банк ограничен в своих возможностях, а поиском мошенников должны заниматься правоохранители.

"Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и согласно законодательству находятся вне юрисдикции банка. В то же время заметим, что правоохранители могут получить всю необходимую информацию по оформленному, согласно действующему законодательству, запросу", — говорится в ответе.

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Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк рекомендует некоторым клиентам вывести деньги в другой банк по результатам негативных итогов финансового мониторинга. Клиентов ставят перед фактом прекращения сотрудничества без объяснений.

Мы также сообщали, что клиенты ПриватБанка сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.