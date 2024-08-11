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Шахраї вкрали у жінки 10 тис. доларів через Приват24 — як відреагував банк

11 серпня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
ПриватБанк не повертає клієнтам викрадені з карток гроші — деталі
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнтка державного ПриватБанку поскаржилася на шахрайські дії у її особистому кабінеті Приват24. Жінка заявила, що невідомі особи зняли з її валютної картки 9 999 доларів.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банку.

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Деталі скарги

Клієнтка ПриватБанку розповіла, що 31 липня 2024 року з її валютної картки шахраї частинами викрали 9 999 доларів. 

"Шахраї зробили віртуальну картку від мого імені і з моєї валютної карти було переведено 9999 доларів на цю віртуальну карту. Потім із цієї віртуальної карти вони знов перевели кошти на мою вже гривневу карту, а тоді із неї почали частками відправляти гроші на свої картки", — написала вона.

Жінка додала, що картки вона не губила, інформацію щодо карт не передавала нікому та й за сумнівними посиланнями не переходила. Вона додала, що оповістила ПриватБанк про шахрайські дії, але банк відмовився щось робити.

"В мене сповіщення про блокування карток прийшло раніше, аніж шахраї вкрали всі гроші. В той чай коли я спілкувалася з оператором, шахраї крали, невже це незрозуміло, якщо я не можу зайти до застосунку і в той же час роблять переводи грошей, то відбувається щось незаконне", — пояснила вона.

У своєму зверненні жінка попросила банк розібратися в ситуації та повернути їй вкрадені кошти.

Шахраї вкрали з картки Привату 10 тис. доларів
Джерело: скриншот

Що відповіли у банку

Представники Приватбанку зазначили, що у таких випадках банк обмежений у своїх можливостях, а пошуком шахраїв мають займатися правоохоронці.

"Пошук і затримання зловмисників, разом із проведенням розслідувань за випадками шахрайства є обов'язком правоохоронних органів та згідно із законодавством, знаходяться поза юрисдикцією банку. Водночас зауважимо, що правоохоронці можуть отримати всю необхідну інформацію за оформленим, відповідно до чинного законодавства, запитом", — йдеться у відповіді.

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Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк радить деяким клієнтам вивести гроші в інший банк за результатами негативних підсумків фінансового моніторингу. Клієнтів ставлять перед фактом припинення співпраці, без пояснень.

Ми також повідомляли, що клієнти ПриватБанку нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, через що є випадки втрати чималої суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.

ПриватБанк гроші банки шахрайство Приват24 банківські карти

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