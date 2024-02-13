ТОП идей что подарить на День влюбленных 2024. Недорогие подарки на День Святого Валентина

Счастливая пара с подарком на День святого Валентина. Фото: buzzfeed.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на то, что украинцам уже второй год приходится отмечать День всех влюбленных в неспокойное военное время, мы точно не разучились любить и быть любимыми. А это значит, что даже в таких трудных обстоятельствах мы будем дарить своим любимым подарки, чтобы подчеркнуть свои чувства и преподнести приятный сюрприз. Как бы банально это ни звучало, но для того, чтобы сделать любимого человека счастливым совсем не обязательно покупать подарки за огромные деньги. Достаточно просто ответственно и внимательно подойти к выбору презента, и ваша половинка будет в восторге.

Новини.LIVE собрали ТОП оригинальных идей для подарков любимому человеку на День Святого Валентина бюджетом до 1 тысячи гривен.

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Подарки для него

Запонки

Запонки могут стать хорошим дополнением образа мужчины и придать ему стиля и оригинальности. Этот аксессуар не только украшает, но и подчеркивает элегантность и индивидуальность его владельца. Можно выбрать запонки с гравировкой или особым дизайном, которые станут не только стильным аксессуаром, но и памятным талисманом для любимого человека. На рынке существует широкий выбор запонок на любой вкус и бюджет, начиная от классических до современных и дизайнерских моделей.

Следует заметить, что этот аксессуар предназначен исключительно для рубашек, имеющих специальные отверстия для крепления запонок. Кроме того, при выборе запонок важно учитывать индивидуальный стиль, вкусы и предпочтения мужчины, чтобы подобрать вариант, который гармонировал бы с его личностью и придавал ему изысканность.

Стоимость: от 100 грн.

Скриншот с вариантами запонок. Фото: Rozetka

Сертификат в барбершоп

Сертификат на визит в барбершоп также будет являться оригинальным и практичным подарком, который может приятно удивить мужчину и стать сюрпризом. Сегодня барбершопы предлагают широкий спектр услуг, включая стрижку, бритье, уход за бородой и массаж, что делает их прекрасным местом для мужчины, чтобы расслабиться и позаботиться о своем внешнем виде. Кроме того, барбершопы часто создают приятную атмосферу с уютным и стильным интерьером, где мужчина может насладиться отдыхом от ежедневной суеты и погрузиться в приятные ощущения от различных процедур по уходу.

Стоимость: от 600 грн.

Скриншот с вариантами сертификатов в барбершопе. Фото: Bodo

Кошелек

Кошелек является практичным и функциональным подарком, который мужчина будет использовать каждый день, что делает его идеальным выбором для подарка. Кроме того, он может стать стильным аксессуаром, который дополнит образ вашего мужчины и придаст ему изысканность. В конце концов кошелек станет символом вашей любви и заботы, а также продемонстрирует ваше внимание к любимому человеку.

При выборе кошелька для вашего мужчины важно учитывать его вкусы и предпочтения. Подумайте о том, какой стиль ему нравится и какие цвета лучше всего подходят. Кошелек должен подходить к его образу и доставлять удовольствие в использовании. Кроме того, важно выбирать качественный кошелек, ведь хороший кошелек сохранит свой вид в течение длительного времени.

Стоимость: от 500 грн.

Скриншот с вариантами мужских кошельков. Фото: Rozetka

Подарки для нее

Сертификат в SPA-салон

Подарочный сертификат в SPA-салон — это универсальный и заботливый подарок. Благодаря ему женщина сможет самостоятельно выбрать любимые процедуры и насладиться моментами расслабления и отдыха.

В SPA-салоне можно снять стресс и нагрузку. Кроме того, SPA-процедуры способствуют улучшению состояния кожи и тела. Такой подарок будет романтическим жестом, подчеркивающим заботу и внимание о здоровье вашей женщины. Подарочный сертификат также позволит испытать новые, интересные процедуры и принесет много новых приятных впечатлений вашему любимому человеку.

Стоимость: от 800 грн.

Скриншот по сертификатам в SPA-салон. Фото: Loop

Ароматические свечи

Ароматические свечи любит большинство женщин. Они идеально подходят для создания романтической атмосферы, уюта и расслабления. Красивые свечи также могут стать стильным дополнением к интерьеру, что придаст жилищу особый шарм.

При этом использование свеч не ограничивается только романтическими вечерами, они также могут помочь расслабиться после ванны, снять стресс или просто создать приятный аромат в доме. Кроме того, они доступны в широком ценовом диапазоне, что позволит найти идеальный вариант подарка для своей половинки.

Стоимость: от 150 грн.

Скриншот с вариантами ароматических свечей. Фото: Rozetka

Букет из конфет

Букет из конфет станет необычным и незабываемым подарком, выделяющимся на фоне традиционных цветочных букетов. В отличие от обычных цветов, которые быстро увядают, букет из конфет более практичен: его можно съесть и насладиться вкусом.

Универсальность букета из конфет делает его идеальным подарком для любой женщины, независимо от возраста и предпочтений, ведь почти все любят сладкое. Вы также можете персонализировать букет, выбирая конфеты, которые любит ваша женщина, или выбрать композицию, которая будет отражать ее вкусы и интересы. Кроме того, такие букеты обычно красиво и оригинально оформлены, что делает их еще более привлекательным вариантом для недорогого, но оригинального подарка.

Скриншот с вариантами букетов из конфет. Фото: "Мир оригинальных букетов"

Напомним, мы рассказывали, в чем пойти на свидание не только 14 февраля. В канун Дня святого Валентина все девушки и женщины, имеющие любимых, начинают задумываться над тем, в чем же поразить своего парня или мужчину. Если вам хочется одеть что-то особенное в этот праздник и тем самым улучшить себе настроение, тогда читайте наши советы.

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