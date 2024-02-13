ТОП ідей що подарувати на День закоханих 2024. Недорогі подарунки на День Святого Валентина

Щаслива пара з подарунком на День Святого Валентина. Фото: buzzfeed.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри те, що українцям вже другий рік поспіль доводиться відзначати День усіх закоханих у неспокійний воєнний час, ми точно не розучилися кохати та бути коханими. А це означає, що навіть в таких скрутних обставинах ми будемо дарувати своїм коханим подарунки, щоб підкреслити свої почуття та зробити приємний сюрприз. Як би банально це не звучало, але для того, щоб зробити кохану людину щасливою зовсім не обов'язково купувати подарунки за величезні гроші. Достатньо просто відповідально та уважно підійти до вибору презенту і ваша половинка буде в захваті.

Новини.LIVE зібрали ТОП оригінальних ідей для подарунків коханій людині на День Святого Валентина бюджетом до 1 тисячі гривень.

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Подарунки для нього

Запонки

Запонки можуть стати гарним доповнення образу чоловіка і додати йому стилю та оригінальності. Цей аксесуар не лише прикрашає, а й підкреслює елегантність та індивідуальність його власника. Можна вибрати запонки з гравіюванням або особливим дизайном, які стануть не тільки стильним аксесуаром, а й пам'ятним талісманом для вашої коханої людини. На ринку існує широкий вибір запонок на будь-який смак та бюджет, починаючи від класичних до сучасних та дизайнерських моделей.

Варто зауважити, що цей аксесуар призначений виключно для сорочок, які мають спеціальні отвори для кріплення запонок. Крім того, при виборі запонок важливо враховувати індивідуальний стиль, смаки та уподобання чоловіка, щоб підібрати варіант, який гармоніював би з його особистістю і додавав йому вишуканості.

Вартість: від 100 грн.

Скриншот з варіантами запонок. Фото: Rozetka

Сертифікат у барбершоп

Сертифікат на візит до барбершопу також буде оригінальним і практичним подарунком, який може приємно здивувати чоловіка і стати сюрпризом. Сьогодні барбершопи пропонують широкий спектр послуг, включаючи стрижку, гоління, догляд за бородою та масаж, що робить їх чудовим місцем для чоловіка, щоб розслабитися та подбати про свій зовнішній вигляд. Крім того, барбершопи часто створюють приємну атмосферу із затишним та стильним інтер'єром, де чоловік може насолодитися відпочинком від щоденної метушні та поринути у приємні відчуття від різноманітних процедур з догляду.

Вартість: від 600 грн.

Скриншот з варіантами сертифікатів у барбершоп. Фото: Bodo

Гаманець

Гаманець є практичним та функціональним подарунком, який чоловік використовуватиме щодня, що робить його ідеальним вибором для подарунка. Крім того, він може стати стильним аксесуаром, який доповнить образ вашого чоловіка та додасть йому вишуканості. Зрештою, гаманець стане символом вашого кохання та турботи, а також продемонструє вашу увагу до коханої людини

При виборі гаманця для вашого чоловіка важливо враховувати його смаки та уподобання. Подумайте про те, який стиль йому подобається і які кольори найкраще йому пасують. Гаманець повинен підходити до його образу і приносити задоволення у використанні. Крім того, важливо обирати якісний гаманець, адже хороший гаманець збереже свій вигляд упродовж тривалого часу.

Вартість: від 500 грн.

Скриншот з варіантами чоловічих гаманців. Фото: Rozetka

Подарунки для неї

Сертифікат у SPA-салон

Подарунковий сертифікат у SPA-салон — це універсальний та дбайливий подарунок. Завдяки йому жінка зможе самостійно вибрати процедури, які вона любить, та насолодитися моментами розслаблення та відпочинку.

У SPA-салоні можна зняти стрес та навантаження. Крім того, SPA-процедури сприяють покращенню стану шкіри та тіла. Такий подарунок буде романтичним жестом, що підкреслює турботу та увагу про здоров'я вашої жінки. Подарунковий сертифікат також дасть можливість випробувати нові, цікаві процедури та принесе багато нових приємних вражень вашій коханій людині.

Вартість: від 800 грн.

Скриншот з сертифікатів у SPA-салон. Фото: Loop

Ароматичні свічки

Ароматичні свічки любить більшість жінок. Вони ідеально підходять для створення романтичної атмосфери, затишку та розслаблення. Красиві свічки також можуть стати стильним доповненням до інтер'єру, що надасть оселі особливого шарму.

При цьому використання свічок не обмежується лише романтичними вечорами, вони також можуть допомогти розслабитись після ванни, зняти стрес або просто створити приємний аромат у будинку. Крім того, вони доступні у широкому ціновому діапазоні, що дозволить вам знайти ідеальний варіант подарунка для своєї половинки.

Вартість: від 150 грн.

Скриншот з варіантами ароматичних свічок. Фото: Rozetka

Букет з цукерок

Букет з цукерок стане незвичайним і незабутнім подарунком, який виділяється на тлі традиційних квіткових букетів, додаючи оригінальності вашому презенту. На відміну від звичайних квітів, які швидко в'януть, букет з цукерок більш практичний: його можна з'їсти та насолодитися смаком.

Універсальність букета з цукерок робить його ідеальним подарунком для будь-якої жінки, незалежно від її віку та уподобань, адже майже всі люблять солодке. Ви також маєте можливість персоналізувати букет, вибираючи цукерки, які любить ваша жінка, або вибрати композицію, що буде відображати її смаки та інтереси. Крім того, такі букети зазвичай красиво та оригінально оформленні, що робить їх ще більш привабливим варіантом для недорогого, але оригінального подарунка.

Скриншот з варіантами букетів з цукерок. Фото: "Світ оригінальних букетів"

Нагадаємо, ми розповідали у чому піти на побачення не тільки 14 лютого. Напередодні Дня святого Валентина всі дівчата і жінки, які мають коханих, починають замислюватися над тим, у чому ж вразити свого хлопця або чоловіка. Якщо вам хочеться одягнути щось особливе у це свято і, тим самим, покращити собі настрій, тоді читайте наші поради.

Крім того, ми писали про рецепт сніданку з яєць для другої половинки на День святого Валентина. Чому б не порадувати свою кохану людину особливим сніданком у ліжко на День святого Валентина.