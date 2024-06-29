Пенсионная реформа-2024 — когда украинцам ждать перемен

Первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Фото: focus.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом году сообщал, что в 2024 году Кабмин планирует запустить новую пенсионную реформу. Однако первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в субботу, 29 июня, что пока это невозможно.

Об этом Железняк сообщил в Telegram со ссылкой на обновленный Меморандум Международного валютного фонда (МВФ).

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Нардеп объяснил, почему в ближайшее время пенсионная реформа не будет. По его словам, в Меморандуме сказано, что возможности второго уровня пенсионной системы будут пересматриваться, когда для этого будут благоприятные экономические условия.

"Экономические прогнозы от МВФ пока не выглядят слишком благоприятными для дополнительной нагрузки на бюджет", — добавил Железняк.

Когда в Украине будет проведена пенсионная реформа. Источник: скриншот

Как планировали обновить пенсионную систему

Напомним, что в конце сентября 2023 г. премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал пенсионную реформу на 2024 год. Ее цель — довести уровень пенсий до 30-50% средней зарплаты в стране и уравнять старые и новые пенсии.

Также было сообщено, что в начислении пенсий введут балльную систему, которая поможет выровнять диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и вышедшими недавно. Это позволит повысить выплаты пенсионерам, которые вышли на пенсию раньше, до современного уровня.

Что еще стоит знать

Напомним, в апреле 2024 года народные депутаты Украины в Верховной Раде провалили в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Документ о введении так называемой "второй пенсии" (накопительное пенсионное обеспечение) не набрал необходимое количество голосов.

Мы также писали, что в июне 2024 года украинцам перечислили пенсии. Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать на "заслуженном отдыхе".