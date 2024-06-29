Пенсійна реформа-2024 — коли україцям чекати змін

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Фото: focus.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого року повідомляв, що у 2024 році Кабмін планує запустити нову пенсійну реформу. Проте перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у суботу, 29 червня, що поки що це неможливо.

Про це Железняк повідомив у Telegram з посиланням на оновлений Меморандум від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Нардеп пояснив, чому найближчим часом пенсійної реформи не буде. За його словами, в Меморандумі сказано, що можливості запровадження другого рівня пенсійної системи будуть переглядатися, коли для цього будуть сприятливі економічні умови.

"Економічні прогнози від МВФ поки не виглядають надто сприятливо для додаткового навантаження на бюджет", — додав Железняк.

Коли в Україні проведуть пенсійну реформу. Джерело: скриншот

Як планували оновити пенсійну систему

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував пенсійну реформу на 2024 рік. Її мета — довести рівень пенсій до 30-50% середньої зарплати в країні та зрівняти старі й нові пенсії.

Також було повідомлено, що в нарахуванні пенсій запровадять бальну систему, яка допоможе вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно. Це дозволить підвищити виплати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію раніше, до сучасного рівня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у квітні 2024 року народні депутати України у Верховній Раді провалили у першому читанні законопроєкт про пенсійну реформу. Документ щодо запровадження так званої "другої пенсії" (накопичувальне пенсійне забезпечення) не набрав необхідної кількості голосів.

Ми також писали, що у червні 2024 року частині українців перерахували пенсії. Йдеться про пенсіонерів, які продовжують працювати на "заслуженому відпочинку".