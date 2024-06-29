Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Що відомо про пенсійну реформу в Україні — нардеп дав невтішний прогноз arrow

Що відомо про пенсійну реформу в Україні — нардеп дав невтішний прогноз

29 червня 2024 13:07
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Пенсійна реформа-2024 — коли україцям чекати змін
Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Фото: focus.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого року повідомляв, що у 2024 році Кабмін планує запустити нову пенсійну реформу. Проте перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у суботу, 29 червня, що поки що це неможливо.

Про це Железняк повідомив у Telegram з посиланням на оновлений Меморандум від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Читайте також:

Коли запустять пенсійну реформу в Україні

Нардеп пояснив, чому найближчим часом пенсійної реформи не буде. За його словами, в Меморандумі сказано, що можливості запровадження другого рівня пенсійної системи будуть переглядатися, коли для цього будуть сприятливі економічні умови. 

"Економічні прогнози від МВФ поки не виглядають надто сприятливо для додаткового навантаження на бюджет", — додав Железняк.

Пенсійна реформа 2024 в Україні
Коли в Україні проведуть пенсійну реформу. Джерело: скриншот

Як планували оновити пенсійну систему

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував пенсійну реформу на 2024 рік. Її мета — довести рівень пенсій до 30-50% середньої зарплати в країні та зрівняти старі й нові пенсії.

Також було повідомлено, що в нарахуванні пенсій запровадять бальну систему, яка допоможе вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно. Це дозволить підвищити виплати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію раніше, до сучасного рівня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у квітні 2024 року народні депутати України у Верховній Раді провалили у першому читанні законопроєкт про пенсійну реформу. Документ щодо запровадження так званої "другої пенсії" (накопичувальне пенсійне забезпечення) не набрав необхідної кількості голосів.

Ми також писали, що у червні 2024 року частині українців перерахували пенсії. Йдеться про пенсіонерів, які продовжують працювати на "заслуженому відпочинку".

Ярослав Железняк
МВФ
виплати
пенсії
гроші
пенсіонери
реформи
накопичувальна пенсія
збільшення пенсії
реформа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони