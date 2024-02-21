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Шмигаль рассказал, сколько рабочих мест потеряли украинцы из-за агрессии РФ

21 февраля 2024 15:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как российская агрессия повлияла на экономику Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как российская агрессия повлияла на украинскую экономику. В частности, сколько рабочих мест потеряли украинцы после полномасштабного вторжения России.

Об этом Денис Шмыгаль сказал в интервью японскому телеканалу NHK.

Премьер отметил, что из-за российской агрессии Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест.

"Из-за российской агрессии на мою страну потеряно 30% нашей экономики, почти 20% нашей территории. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест" ,  — сообщил  Шмыгаль.

Что еще нужно знать

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил о том, что совокупные потери Украины за время полномасштабного вторжения России составляют около 499 млрд долларов. Особенно пострадали секторы торговли, индустрии, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что Россия разрушила по меньшей мере 1938 объектов культурной инфраструктуры, из которых 314 разрушены. Подсчеты осуществлены по состоянию на 25 января 2024 без учета памятников культурного наследия.

Денис Шмыгаль
война
работа
экономика
война в Украине
рабочее место

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