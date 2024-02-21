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Шмигаль розповів, скільки робочих місць втратили українці через агресію РФ

21 лютого 2024 15:10
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Ірина Шпак
редактор
Як російська агресія вплинула на економіку України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як російська агресія вплинула на українську економіку. Зокрема, скільки робочих місць втратили українці після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

Прем'єр зазначив, що через російську агресію Україна втратила 30% економіки і 3,5 мільйона робочих місць.

"Через російську агресію на мою країну втрачено 30% нашої економіки, майже 20% нашої території. Ми втратили 3,5 млн робочих місць", — повідомив Шмигаль.

Що ще треба знати

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив про те, що сукупні втрати України за час повномасштабного вторгнення Росії становлять майже 499 млрд доларів. Особливо постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.

Міністерство культури та інформаційної політики України заявило, що Росія пошкодила щонайменше 1938 об’єктів культурної інфраструктури, із яких 314 — зруйновані. Підрахунки здійснені станом на 25 січня 2024 року без урахування пам’яток культурної спадщини.

Денис Шмигаль
війна
робота
економіка
війна в Україні
робоче місце

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