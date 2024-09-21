Проверка счетчиков — некоторых нарушителей могут наказать почти на 100 тыс. грн

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине продолжаются проверки газового оборудования. Сотрудники газовых служб осуществляют визиты в домохозяйства для проверки счетчиков. При выявлении нарушений эксплуатации могут быть применены штрафные санкции, которые в отдельных случаях могут достигать почти 100 тыс. грн.

О таком случае рассказывает OBOZ.UA со ссылкой на материалы дела 332/1745/24 Заводского районного суда Запорожья.

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Детали дела

Отмечено, что в сентябре 2024 года суд удовлетворил иск Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" и обязал украинца уплатить штраф в размере 99,2 тыс. грн. Дополнительно он должен оплатить 3 тыс. грн для компенсации расходов на судебный сбор.

В материалах дела отмечено, что сотрудники "Запорожгаза" провели проверку счетчика и обнаружили, что на нем отсутствует заглушка. Счетчик был демонтирован и направлен на экспертизу.

Экспертиза подтвердила, что к работе прибора было совершено несанкционированное вмешательство. На счетчике отсутствует пломба с отпечатками завода-производителя или государственного поверенного, которая должна быть размещена с правой стороны счетного механизма. Это привело к возможности доступа к фиксирующему винту, удерживающему сумматор счетного механизма на корпусе, и позволило потребителю останавливать счетчик.

Поэтому суд принял решение взыскать с нарушителя в пользу Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" стоимость неучтенного (доначисленного) объема и стоимости природного газа в сумме 99 289 гривен 35 копеек.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство зафиксировало льготный тариф на природный газ для населения и теплопроизводителей. Он будет действовать до мая 2025 года.

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