Перевірка лічильників — деяких порушників можуть покарати на майже 100 тис. грн

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні тривають перевірки газового обладнання. Співробітники газових служб здійснюють візити до домогосподарств для перевірки лічильників. У разі виявлення порушень експлуатації можуть бути застосовані штрафні санкції, які в окремих випадках можуть сягати майже 100 тис. грн.

Про такий випадок розповідає OBOZ.UA з посиланням на матеріали справи 332/1745/24 Заводського районного суду Запоріжжя.

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Деталі справи

Зазначено, що в вересні 2024 року суд задовольнив позов Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" та зобов'язав українця сплатити штраф у розмірі 99,2 тис. грн. Додатково він має сплатити 3 тис. грн для компенсації витрат на судовий збір.

У матеріалах справи зазначено, що співробітники "Запоріжгазу" провели перевірку лічильника і виявили, що на ньому відсутня заглушка. Лічильник був демонтований та направлений на експертизу.

Експертиза підтвердила, що до роботи приладу було здійснено несанкціоноване втручання. На лічильнику відсутня пломба з відбитками заводу-виробника або державного повірника, яка повинна бути розміщена з правого боку лічильного механізму. Це призвело до можливості доступу до фіксуючого гвинта, що утримує суматор лічильного механізму на корпусі, і надало споживачеві змогу зупиняти лічильник.

Через це, суд ухвалив рішення стягнути з порушника на користь Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" вартість необлікованого (донарахованого) об'єму та вартості природного газу в сумі 99 289 гривень 35 копійок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд зафіксував пільговий тариф на природний газ для населення та тепловиробників. Він діятиме до травня 2025 року.

Ми також писали, що в компанії НАК "Нафтогаз" радять українцям завчасно підготуватися до опалювального сезону до настання холодів та провести обслуговування газового котла в будинку, якщо такий є. Також там дали поради, як обрати економний якісний котел для обігріву оселі та води та на що треба звернути увагу.