Штрафы за нарушение НДС — сколько нужно заплатить за превышение скорости в 2024 году

POS-терминал в руках. Фото: УНИАН

Одно из самых распространенных нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в Украине — это превышение скорости. Следует знать, какие штрафы угрожают нарушителям, а также какую допустимую скорость нужно соблюдать, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей.

О том, какой штраф водители могут получить за превышение скорости на дороге, рассказали в РБК-Украина.

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Правилами дорожного движения Украины установлены следующие ограничения скорости:

в жилых и пешеходных зонах — не более 20 км/ч (п. 12.5 ПДД);

﻿﻿в населенных пунктах — не более 50 км/ч (п. 12.4 ПДД);

﻿﻿вне пределов населенных пунктов — не более 90 км/ч (п. 12.6 ПДД);

﻿﻿ на дорогах с разделительной полосой — не более 110 км/ч (п. 12.6 ПДД);

﻿﻿на автомагистралях — не более 130 км/ч (п. 12.6 ПДД).

КУоАП предусматривает два вида ответственности за превышение скорости движения в зависимости от диапазона, а именно:

﻿﻿от 20 до 50 км/ч предусмотрен штраф 340 грн (ч. 1 ст. 122 КУоАП);

﻿﻿от 50 км/ч и выше предусмотрен штраф 1700 грн (ч. 4 ст. 122 КУоАП).

Как уплатить штраф за превышение скорости

Проверить, есть ли у вас штрафы на авто, можно в следующих приложениях:

на сайте Главного сервисного центра МВД Украины;

в приложении "Дія";

в мобильном приложении Штрафы ПДД;

с помощью телеграмм-ботов;

в приложениях Monobank/Приват24;

Можно заплатить 50% от установленной суммы штрафа в течение 10 дней.

Если вообще не уплатить полную сумму в течение 30 дней, то такое постановление подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы, а лицо, совершившее правонарушение, из статуса правонарушителя переходит в статус должника.

Требования по установленному порядку измерения скорости на дорогах

При фиксации превышения скорости правоохранители должны строго соблюдать требования по установленному порядку измерения скорости. При проверке у них должны быть все разрешительные документы. Фиксация может производиться исключительно при установлении должным образом дорожных знаков об ограничении скорости движения. При наличии нескольких полос движения в одном направлении обязательно должны быть установлены дублирующие дорожные знаки.

В соответствии с законом, прибор фиксации скорости TruCam во время применения может быть закреплен только стационарно. Прибор также может использоваться только при наличии у инспектора полного пакета документов для подтверждения его сертификации и поверки.

По словам юристов, фиксация скорости не допускается в неблагоприятную погоду, поскольку это запрещено инструкцией.

Напомним, что комендантский час в Украине является необходимой мерой безопасности в условиях военного положения. В отведенное законодательством время гражданам ограничили передвижение, за исключением тех, кто задействован в конкретных задачах на местности. За нарушение комендантского часа грозит наказание.

Мы также писали о том, что Кабинет министров Украины высказал предложение о усилении наказания для мужчин, которые избегают выполнения военного учета и уклоняются от мобилизации. В частности, предлагается увеличить штрафы до 200 тыс. грн.