В Украине около миллиона мужчин не работают, не платят налоги и не служат в армии

Мужчины в баре. Фото: Freepik

В Украине находятся около 950 тысяч подлежащих мобилизации мужчин, о которых государству неизвестно ничего, кроме налогового номера. Они не работают, не платят налоги, не служат в армии, то есть находятся в тени.

Об этом рассказали на портале "Українська правда".

В статье сказано, что на начало 2024 года в Украине теоретически проживает 11,1 миллиона мужчин, подлежащих мобилизации. Именно столько мужчин от 25 до 60 лет имеют регистрационный номер налогоплательщика (ИНН). Более миллиона человек, 11% от всего количества, сейчас служат в разных структурах Сил обороны.

Инфографика: Українська правда

В сообщении также говорится, что почти 3 миллиона мужчин остались на оккупированных с 2014 года территориях, примерно миллион находится за границей и еще по меньшей мере 1,5 миллиона имеют разные группы инвалидности.

"По сути, реально мобилизовать можно только две категории людей. Первая — ориентировочно 2,8 миллиона официально трудоустроенных людей и почти 0,6 миллиона активных ФЛП. Вторая категория — это находящиеся в Украине мужчины, однако о которых государству не известно вообще ничего, кроме ИНН: они нигде не работают, не платят налоги, не служат в армии и т.д. Они просто есть. И их целая армия — почти 950 тысяч", — говорится в статье.

В издании сообщают, что реально мобилизовать можно около 4,5 млн украинцев. А заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что в тылу 4 или 5 человек должны работать на одного мобилизованного. Так что нужно забронировать от мобилизации до 2 млн человек, чтобы мобилизовать 500 тысяч.

Что еще нужно знать

Напомним, что глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что идея брони от мобилизации, которая зависит от уплаты налогов, включает в себя перечень дискриминаций. Она может отнять у людей смысл защищать свою страну.

Мы также сообщали, что украинские работодатели пытаются скрыть своих работников от сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Для того чтобы не потерять работников, работодатели не раскрывают информацию об их составе.