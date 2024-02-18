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Скільки чоловіків в Україні не працюють, не платять податки та не служать в армії

18 лютого 2024 19:23
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Ірина Шпак
редактор
В Україні близько мільйона чоловіків не працюють, не платять податки та не служать у війську
Чоловіки в барі. Фото: Freepik
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні перебуває близько 950 тисяч чоловіків, які підлягають мобілізації, та про яких державі невідомо нічого, окрім податкового номера. Вони не працюють, не платять податків, не служать у війську, тобто перебувають у тіні.

Про це розповіли на порталі "Українська правда".

У статті сказано, що станом на початок 2024 року в Україні теоретично проживає 11,1 мільйона чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків (ІПН). Понад мільйон людей, 11% від усієї кількості, зараз служать у різних структурах Сил оборони. 

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Інфографіка: Українська правда

У повідомленні також сказано, що майже 3 мільйони чоловіків залишились на окупованих з 2014 року територіях, приблизно мільйон перебуває за кордоном і ще щонайменше 1,5 мільйона мають різні групи інвалідності.

"По суті, реально мобілізувати можна тільки дві категорії людей. Перша — орієнтовно 2,8 мільйона офіційно працевлаштованих людей і майже 0,6 мільйона активних ФОПів. Друга категорія — це чоловіки, які перебувають в Україні, однак про яких державі не відомо взагалі нічого, крім ІПН: вони ніде не працюють, не платять податків, не служать у війську тощо. Вони просто є. І їх ціла армія — майже 950 тисяч", — йдеться в статті.

У виданні повідомляють, що реально мобілізувати можна близько 4,5 млн українців. А заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що у тилу 4 або 5 осіб мають працювати на одного мобілізованого. Тож потрібно забронювати від мобілізації до 2 млн осіб, щоб мобілізувати 500 тисяч.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що ідея броні від мобілізації, яка залежить від сплати податків, містить у собі перелік дискримінацій. Вона може відібрати у людей сенс захищати свою країну.

Ми також повідомляли про те, що українські роботодавці намагаються сховати своїх працівників від співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Для того, аби не втратити працівників, роботодавці не розкривають інформацію про їхній склад.

війна
податки
мобілізація
бронювання
війна в Україні

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