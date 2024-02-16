Блокада польской границы – во сколько это обойдется Украине

Сколько средств может потерять Украина из-за блокады границы со стороны Польши
Украина может потерять более нескольких миллиардов гривен из-за блокады польской границы. Если блокада границы во главе с польскими фермерами не будет снята до конца февраля, наш бюджет потерпит немалый ущерб.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.
Подробнее об убытках
По словам чиновника, если протесты польских фермеров и блокирование пунктов пропуска на границе Украины и Польши будут продолжаться до конца февраля, то отечественный бюджет потерпит убытки в размере 7,7 миллиарда гривен.
"Многие спрашивают о потерях бюджета от очередного акта блокирования польской границы. Если граница не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны потеряет 7,7 миллиарда гривен поступлений", — написал Гетманцев.
Он подчеркнул, что такая потеря будет очень ощутима для бюджета, "особенно в феврале".
Что еще нужно знать
Напомним, что недавно польские фермеры возобновили протесты на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.
Мы также писали, что в ответ на это украинские перевозчики начали свою акцию протеста на границе с Польшей. Они собрались возле международного пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск".
Еще мы сообщали о том, что на 16 февраля польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Корчевая". Сейчас около 1730 грузовиков ожидают въезда в Украину на территории Польши.
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